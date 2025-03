Aprovada proposta para assegurar mais proteção às gestantes paranaenses

Curitiba - Os parlamentares aprovaram, ontem (18), uma proposta para garantir mais proteção às gestantes paranaenses. O projeto de lei 312/2024, de autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), obriga os serviços de saúde públicos e privados a incluir a informação sobre o fator de alto risco na carteira de pré-natal, com uma tarja vermelha horizontal no terço superior da capa assim que o risco for diagnosticado. Essa medida visa garantir atendimento prioritário e personalizado às gestantes e aos bebês que precisam de cuidados especiais.

Proposta

A proposta tem como objetivo oferecer um tratamento diferenciado às gestantes com condições de risco, que podem colocar em perigo a vida da mãe ou do bebê. “A identificação precoce, com um simples símbolo, pode salvar vidas ao alertar a equipe médica sobre a necessidade de atenção especial”, destaca a justificativa do projeto. A ideia partiu da Associação Dando Voz ao Coração, que apoia famílias de recém-nascidos e crianças com histórico de internação em UTIs. Romanelli chamou o projeto de “Lei Isabel”, em homenagem a uma menina que faleceu após a falta de diagnóstico precoce de diabetes gestacional.

Entretanto, o projeto tramita como substitutivo ao Código Estadual da Mulher Paranaense (Lei Estadual n° 21.926/2024).

Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei 528/2024, que institui o Plano de Diretrizes de Inteligência Artificial na Administração Pública Estadual (PDIA-PR), com o objetivo de modernizar, otimizar e promover eficiência nos processos administrativos. Também foram aprovados três projetos do Poder Executivo (PLs 35/2025, 36/2025 e 37/2025) que autorizam o governo a transferir trechos rodoviários nos municípios de Quarto Centenário, Coronel Vivida e Amaporã.

A proposta 787/2024, que cria o programa de segurança alimentar para estudantes universitários, foi emendada e retornará à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).