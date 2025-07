Informe da Redação

Depois de várias quedas, a popularidade do presidente Lula (PT) reagiu em meio ao embate com o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, e a campanha de taxação de super-ricos impulsionada por sua base. É o que mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem (16). A taxa de desaprovação do governo recuou de 57% para 53% em relação à medição anterior. Já a aprovação do governo passou de 40% para 43%. É a primeira melhora na avaliação depois de uma sequência de reveses iniciada em julho de 2024.

Os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos por entidades associativas têm até a próxima segunda-feira (21) para aderir ao acordo de devolução dos recursos oferecido pelo governo federal . O beneficiário que aderir à proposta do Ministério da Previdência Social vai receber o pagamento dos valores descontados na semana do dia 24 de julho.

Moro completou a primeira etapa da viagem que começou no sábado (12) pelo interior do Paraná. Até o momento, o senador já visitou 10 cidades em cinco dias com o objetivo de prestar contas de seu mandato no Senado Federal e ouvir a população.

Cascavel e Paraná - Em viagem pelo interior do Paraná , o senador Sergio Moro (União Brasil) reagiu com indignação à anulação dos atos da Lava Jato contra o ex-doleiro e delator da investigação, Alberto Youssef. A anulação ocorreu após decisão do ministro Dias Toffoli, do STF na terça-feira (15). “O que entendo é que a impunidade voltou”, afirmou Moro.

Tecnova Paraná

A terceira edição do Programa Tecnova Paraná registrou um número recorde de propostas inscritas. Foram 560 projetos, superando os números de todas as iniciativas de fomento à inovação nas empresas realizadas no Paraná. Nesta edição, serão disponibilizados recursos no valor global de até R$ 30.120.000,00. As cidades que tiveram o maior número de projetos inscritos foram Curitiba com 217, seguida de Maringá com 41, Londrina com 39 e Cascavel, com 34 projetos inscritos.

Lindoeste

A Prefeitura de Lindoeste está com inscrições abertas para concurso público com 50. As inscrições seguem até 14 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 16.206,17. Entre os cargos disponíveis estão: advogado, professor, enfermeiro, médico veterinário, psicólogo, operador de máquinas, motorista, nutricionista, pedreiro, entre outros.

Vem aí a 44ª Expovel

A Sociedade Rural do Oeste do Paraná já definiu a data de lançamento da 44ª Expovel. Será no dia 30 de agosto, no Salão Verde do Parque de Exposições Celso Garcia Cid. Neste ano, a novidade é o retorno da escolha da Rainha da Expovel. Pelo menos 15 candidatas vão disputar a coroa. Trata-se de um dos eventos mais badalados da sociedade cascavelense. O parque já começou a ser preparado e a comercialização dos espaços também já teve início. Informações pelo WhatsApp 45 99804-9097. A Expovel será de 10 a 14 de setembro.