Projeto propõe Prudentópolis como Capital Paranaense das Cachoeiras

O Bloco PT-PDT, liderado pela deputada Luciana Rafagnin (PT), protocolou o Projeto de Lei nº 486/2025, que propõe conceder ao município de Prudentópolis o título de Capital Paranaense das Cachoeiras. A proposta também é assinada pelos deputados Arilson Chiorato, Professor Lemos, Dr. Antenor, Ana Julia, Renato Freitas (todos do PT), além de Goura (PDT) e Requião Filho.

O projeto destaca que Prudentópolis é conhecida como a Terra das Cachoeiras Gigantes, com mais de 100 quedas d’água catalogadas, muitas ultrapassando os 100 metros de altura. Entre as mais conhecidas estão o Salto São Francisco, com 196 metros de queda livre — a maior do Sul do Brasil, localizada no Parque Estadual da Serra da Esperança — e o Salto São Sebastião, com altura variando entre 80 e quase 200 metros.

Segundo Luciana Rafagnin, o objetivo é “reconhecer e valorizar o potencial turístico e ambiental do município, promovendo a preservação e o desenvolvimento sustentável da região, além de atrair mais visitantes para conhecer as belezas naturais de Prudentópolis”.

Potencial Turístico e Ambiental de Prudentópolis

Além da impressionante altura das cachoeiras, o município oferece paisagens de rara beleza, com cânions, florestas nativas, grutas, penhascos e formações geológicas únicas. Algumas quedas menores também são usadas como duchas naturais, proporcionando experiências imersivas na natureza.