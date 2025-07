Câmara de Cascavel aprova criação do Banco de Ideias Legislativas

Cascavel - A Câmara de Cascavel aprovou nesta semana a criação do Banco de Ideias Legislativas, uma iniciativa inovadora que busca ampliar a participação popular na construção de propostas para o Legislativo. A medida foi proposta pela Mesa Diretora da Casa e estabelece um canal permanente de comunicação entre o Poder Legislativo e a população.

O novo programa permitirá que qualquer cidadão apresente sugestões de projetos de lei, indicações, moções, requerimentos ou outras proposições de interesse público. As contribuições poderão ser feitas de três formas: pelo site oficial da Câmara, presencialmente no Protocolo da Casa, ou durante eventos institucionais como o programa “Câmara no Bairro”.

A coordenação do Banco de Ideias será realizada pela Diretoria Legislativa, em parceria com a Escola do Legislativo e a Ouvidoria Parlamentar.