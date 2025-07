IOF: Moraes decide a favor de Lula e impõe nova derrota ao Congresso

Brasil - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu ontem (16) manter a maior parte do decreto do Governo Lula que elevou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No entanto, ele suspendeu a aplicação da cobrança sobre operações de risco sacado — mecanismo financeiro bastante utilizado no comércio varejista. Moraes é relator de quatro ações que contestam o decreto, o qual gerou forte embate entre os Poderes Executivo e Legislativo.

O risco sacado funciona como uma antecipação de pagamentos feita por empresas a seus fornecedores, instrumento utilizado para obter capital de giro, com a intermediação de bancos que cobram taxas pelo serviço. Até a edição do decreto, essa operação não era considerada uma operação de crédito para fins de tributação e, portanto, não estava sujeita à cobrança de IOF. O novo ato do governo, porém, enquadrou o risco sacado como operação de crédito, abrindo caminho para a incidência do imposto.

Ao analisar o tema, Moraes entendeu que o governo extrapolou sua competência ao alterar a natureza jurídica da operação via decreto. Segundo ele, essa mudança deveria ter sido feita por lei, conforme prevê o princípio da legalidade tributária. O ministro também apontou violação ao regime constitucional de delegação de competência tributária.

“Além disso, a equiparação normativa feita pelo decreto presidencial entre o risco sacado e as operações de crédito fere o princípio da segurança jurídica, pois o próprio Poder Público sempre tratou essas operações como distintas”, escreveu o relator em sua decisão.

Aumento garantido

Apesar da anulação desse trecho, Moraes manteve o restante do decreto, que elevou o IOF sobre outras operações financeiras. Ele destacou que o decreto seguiu as diretrizes previstas na Constituição, que autoriza o Poder Executivo a alterar alíquotas de tributos com finalidade extrafiscal, como é o caso do IOF. Segundo ele, não houve desvio de finalidade, tampouco ultrapassagem dos limites da Lei nº 8.894/1994, que regula o imposto.

“Não ficou comprovado qualquer desvio de finalidade na alteração das alíquotas pelo ato do Presidente da República”, afirmou Moraes. O ministro também rejeitou o argumento do Congresso Nacional de que o decreto teria caráter puramente arrecadatório, o que violaria a Constituição. Para ele, a motivação econômica não descaracteriza a função regulatória do imposto. “Não há mais necessidade de manutenção da cautelar, pois está ausente o risco irreparável de eventual cobrança fiscal indevida”, acrescentou.