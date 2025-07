Informe da Redação

Moro e Ratinho?

Brasil, Cascavel e Paraná - Com aprovação acima dos 80%, o governador Ratinho Junior (PSD) se consolida como peça-chave na eleição de 2026. Seu apoio é cobiçado por pré-candidatos ao Palácio Iguaçu, inclusive fora do próprio partido, como o senador Sergio Moro (União Brasil), que acenou publicamente por uma aliança. Nos bastidores, a possível candidatura presidencial de Ratinho também ganha força, com movimentações estratégicas e reforço de profissionais de fora do estado.

Sucessão no radar

A sucessão de Ratinho Junior já movimenta o cenário político paranaense. No PSD, a disputa interna envolve nomes como Alexandre Curi, Guto Silva e Rafael Greca. Embora Ratinho Junior tenha sinalizado que seu sucessor sairá do partido, a aproximação com Sergio Moro é vista com atenção e certa desconfiança por aliados, especialmente após o senador convocar audiência sobre a privatização da Celepar.

Cartórios

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, acionou o STF contra a Lei estadual 21.795/2023, que reestrutura cartórios em cidades pequenas e médias do Paraná. A norma prevê a extinção de serventias vagas e a centralização dos serviços em unidades mais antigas nas comarcas de entrância inicial e intermediária. O caso será analisado na ADI 7843, sob relatoria do ministro André Mendonça.