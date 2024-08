Aprovação de Ratinho Junior chega a 76,8% entre os paranaenses

O governador Ratinho Junior atingiu uma taxa de aprovação de 76,8% entre a população do Paraná, conforme um levantamento realizado pela Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira (12). A pesquisa foi conduzida entre os dias 1 e 4 de agosto e entrevistou 1.508 eleitores em 64 municípios.

Analisando os dados por perfil, a aprovação de Ratinho Junior é de 80,5% entre os homens, enquanto entre as mulheres o índice é de 73,5%. Considerando as faixas etárias, 80% dos entrevistados com 60 anos ou mais classificam seu governo como ótimo ou bom, seguidos por 79,3% na faixa de 35 a 44 anos e 76,8% entre aqueles com idade entre 45 e 59 anos. Além disso, sua aprovação chega a 77,1% entre a população economicamente ativa.

Em termos de religião, Ratinho Junior obtém 82,7% de aprovação entre os evangélicos, 77,3% entre os católicos e 60,9% entre adeptos de outras religiões ou ateus.

Em uma potencial corrida para o Senado em 2026, Ratinho Junior se apresenta como o favorito, com 66% das intenções de voto, ou seja, duas em cada três pessoas o apoiariam. Filipe Barros obteve 20,6% e Gleisi Hoffman 19,4%. Ele é também a primeira escolha de 55% dos eleitores, considerando que a eleição de 2026 contemplará duas vagas no Senado.

Recentemente, Ratinho Junior surpreendeu analistas políticos em outra pesquisa da Paraná Pesquisas, sendo apontado como o presidenciável capaz de representar uma ameaça a Lula nas eleições de 2026, superando candidatos que já competiram nacionalmente, como Ciro Gomes e Ronaldo Caiado. O governador paranaense também se destaca em relação a outros nomes da direita, como os governadores Eduardo Leite e Romeu Zema.

Ainda no âmbito da pesquisa, Ratinho Junior apresenta uma vantagem significativa sobre Lula na região Sul do Brasil, alcançando 33,7% das preferências dos eleitores, mais de dez pontos percentuais à frente do atual presidente, que registrou 23,4%.

Crédito: Divulgação