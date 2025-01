Após ‘crises’, Lula reúne ministros para redefinir ‘rotas’ com reforma ministerial à vista

Brasil - Com uma reforma ministerial à vista, o presidente Lula da Silva (PT) reuniu sua equipe ministerial ontem (20) na Granja do Torto, em Brasília, marcando a primeira reunião do ano. O encontro ocorre em um momento sensível para o governo, que enfrenta desafios políticos, econômicos e sociais, além de pressões por mudanças no primeiro escalão da Esplanada. A reunião também antecipa o que deve ser a maior reforma ministerial do atual mandato, prevista para depois das eleições das mesas da Câmara e do Senado, em 1º de fevereiro.

Com discursos alinhados à ideia de “colher os frutos” de políticas plantadas nos dois primeiros anos de gestão, Lula destacou que 2025 será decisivo para concretizar as entregas prometidas em sua campanha. Segundo Lula, entre as prioridades de 2025, estão a redução do preço dos alimentos, tema que dominou a reunião, e a reconstrução de políticas públicas desestruturadas nos últimos anos.

O presidente pediu empenho aos ministros para garantir que as políticas anunciadas surtam efeito imediato.