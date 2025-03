Anistia, Voto Impresso e Liberdade de Expressão: Cascavel vai protestar!

Cascavel - No próximo dia 16 de março, diversas cidades de todo o Brasil, incluindo Cascavel, vão realizar atos públicos organizados por grupos da chamada “Direita”. Na pauta das manifestações estão o apoio ao Projeto de Lei da Anistia dos presos do “8 de janeiro” de 2023, que será discutido na Câmara dos Deputados, o voto impresso e a liberdade de expressão. As manifestações pacíficas em todo o Brasil foram convocadas por apoiadores e pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que o principal deles será realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em Cascavel, a concentração está marcada para as 16h na frente da Prefeitura de Cascavel e adjacências da Praça da Bíblia, e foi levada à pauta do grande expediente nas sessões ordinárias realizadas na Câmara de Cascavel nesta semana.

Foto: Assessoria Câmara de Cascavel

“Show da democracia”

O vereador Fão do Bolsonaro (PL) ressaltou a importância da mobilização e convocou a população para comparecer ao evento. “É um show de democracia, onde a gente está pautando algumas coisas que estão acontecendo no país”, afirmou. Ele destacou que a manifestação busca garantir a liberdade de expressão e combater a perseguição a opositores do governo federal. “Quem se posiciona de forma contrária ao governo está sendo perseguido e isso é nítido”, disse.

Fão também criticou decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos atos cometidos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo Fão, “uma senhora de 70 anos, cozinheira, ser condenada a 17 anos de prisão, enquanto um político pego com dinheiro na cueca segue livre, é inadmissível”, declarou.

No mesmo tom, o vereador Rondinelle Batista (Novo) reforçou que o ato é um momento para aqueles que estão insatisfeitos com o governo federal e o Supremo Tribunal Federal se manifestarem. “Se está tudo bem, fique em casa. Mas se você não concorda com esse governo, venha conosco”, afirmou. Entre as principais pautas defendidas, ele destacou “o impeachment do Lula, a anistia aos presos do 8 de janeiro e o voto auditável”.

Vereadores Fão do Bolsonaro e Rondinelle Batista foram à tribuna da Câmara convocar população para manifestação de domingo – Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

“Brasil está descambando, sem segurança jurídica e política”

O empresário e um dos organizadores da mobilização em Cascavel, Sergio Bolsi, afirmou que o movimento é orgânico e apartidário. “Nós somos um movimento orgânico, não tem nada a ver com Bolsonaro. São pessoas de bem, pessoas direitas, que fazem parte do progresso do país”, disse. Ele criticou o atual cenário político e jurídico, afirmando que “o Brasil está descambando, sem segurança jurídica e política”.

Bolsi defendeu ainda uma estratégia de longo prazo para mudar o panorama político. “Impeachment é uma coisa onerosa, que demora um ano e meio. O grande pulo do gato é fazer o voto útil para os senadores, para termos uma maioria de direita e mudarmos o rumo do país”, explicou.

Depois de toda repercussão do “8 de janeiro” e o curso das ações e decisões no Supremo Tribunal Federal, as manifestações de rua ainda são encaradas com certo temor. Contudo, apesar do receio de represálias, a expectativa dos organizadores e entusiastas da mobilização é de que o evento reúna muitas pessoas. “A gente vê que tem muita gente acuada, mas também tem muitas pessoas que querem se manifestar”, destacou Fão do Bolsonaro.

Em 2021, famílias de Cascavel foram às ruas com bandeiras contras o crime-organizado e também em defesa da liberdade de expressão – Foto: Arquivo/CBN Cascavel

No Brasil

A manifestação não deverá ocorrer apenas em Cascavel. O ato foi convocado por líderes da direita, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro, para todo o Brasil. Inclusive, Bolsonaro deverá participar do ato na cidade do Rio de Janeiro.

O início da semana, Bolsonaro convocou seus aliados políticos para participarem dos eventos. “Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo. Quem tem que decidir o nosso futuro é o povo. E é o povo nas ruas”, declarou o antigo chefe do Executivo. Ele disse esperar 1 milhão de pessoas no protesto em Copacabana.