Alep discute inserção da população negra no mercado de trabalho

Em alusão ao mês da consciência negra, o deputado Renato Freitas vai realizar uma audiência pública para debater a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho. O encontro acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 9h30, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná.

“Nós queremos discutir as dificuldades que nós, pessoas negras, encontramos. Obstáculos tanto para acessar um emprego formal quanto quando conquistamos um posto de trabalho. Isto que na maioria das vezes são os mais precarizados da sociedade”, argumentou Freitas, que é também presidente da Comissão de Igualdade Racial da Casa.

Portanto, a audiência trará representantes do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério Público do Trabalho. Também será representada a Federação do Comércio do Paraná e a Federação das Indústrias do Paraná (FIEP). Além disso, membros dos bancos Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Estarão presentes também representantes do Fundo Baobá, o primeiro fundo exclusivo para promoção da equidade racial no Brasil.