Acic alerta para impactos de pacote de cortes e defende diálogo com Governo

A Câmara dos Deputados aprovou o primeiro texto do pacote de corte de gastos proposto pelo Governo Federal. A medida recebeu 318 votos favoráveis e 149 contrários e estabelece restrições à concessão de créditos tributários em cenários de déficit e amplia o poder do Executivo para suspender o pagamento de emendas parlamentares. O texto segue agora para a análise de destaques antes de ser enviado ao Senado.

A proposta é parte de um pacote com quatro projetos e visa economizar R$ 375 bilhões até 2030. Entre os principais pontos, o Projeto de Lei Complementar n° 210/2024 propõe o bloqueio e contingenciamento de emendas parlamentares em proporção semelhante às demais despesas não obrigatórias do governo, limitando os cortes a 15% do valor total.

Antes mesmo da aprovação do texto, a Acic (Associação Comercial e Industrial) emitiu um comunicado destacando a preocupação com os potenciais impactos econômicos do pacote de corte de gastos. Embora reconheça a relevância do equilíbrio fiscal para a sustentabilidade das contas públicas, a entidade defende que as medidas não devem comprometer investimentos estratégicos nem prejudicar o setor produtivo.

Segundo a Acic, Os cortes devem ser planejados para não prejudicar as área fundamentais dos “motores da economia”. “Os cortes não devem comprometer áreas estratégicas, como infraestrutura, qualificação profissional e incentivos ao setor produtivo”, informou a entidade.

A associação também enfatizou que ajustes fiscais desequilibrados podem criar gargalos de desenvolvimento, atrasando projetos de infraestrutura críticos e desestimulando a modernização das empresas.