Tratores oriundos das enchentes do RS estavam à venda em Cascavel como "zero km"; entenda

Cascavel - A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio do 1º Distrito Policial de Cascavel, informa que, na tarde desta sexta-feira (14), realizou diligências que resultaram na apreensão de quatro tratores que estavam sendo comercializados de maneira irregular em um pátio de um posto de combustível localizado na Avenida Brasil, bairro São Cristóvão, em Cascavel.

A ação foi deflagrada após denúncia de que os referidos tratores, oriundos das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul, haviam sido vendidos pela seguradora para empresas específicas com a finalidade exclusiva de retirada de peças e reposição, estando proibida a sua revenda como veículos em condições normais de uso. A restrição foi determinada pela Justiça, por meio da 1ª Vara da Comarca de Araquari/SC.

Ao longo da investigação, a Polícia Civil apurou que um quinto trator, além dos quatro apreendidos, já havia sido vendido anteriormente. O preço normal de mercado para tratores desse tipo gira em torno de R$ 500 mil a R$ 600 mil, enquanto os maquinários sinistrados foram adquiridos pela empresa responsável por apenas R$ 14 mil cada. Apesar da determinação judicial que limitava sua utilização à reposição de peças, os tratores estavam sendo ilegalmente revendidos por cerca de R$ 430 mil, o que representa um lucro aproximado de 3.000% sobre o valor originalmente pago.

Zero km?

Durante as diligências, os policiais encontraram quatro tratores à venda, identificados como sendo das marcas Massey Ferguson e Valtra, com placas afixadas indicando que seriam “zero km”, apesar do histórico de danos severos. Além disso, foi constatado que pelo menos um dos tratores já havia sido negociado em janeiro deste ano.