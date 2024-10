Polícia prende três suspeitos de homicídio em Francisco Beltrão; delegado dá detalhes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente três homens, de 20, 25 e 28 anos, suspeitos por um homicídio. O crime ocorreu no dia 26 de setembro deste ano, no bairro Pinheirinho, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado. A captura aconteceu na sexta-feira (25), sendo dois indivíduos presos em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu. O terceiro em Guaratuba, no Litoral. O delegado da PCPR, Anderson Andrei Grosso, falou sobre o caso, veja abaixo:

Conforme apurado a motivação do crime se deu por uma discussão ocorrida na noite que antecedeu os fatos. Testemunhas afirmam que a vítima teria tentado conversar e resolver a questão de forma pacífica. Solução não acatada pelos suspeitos, que a executaram no período da manhã.

De acordo com o delegado da PCPR Anderson Andrei Grosso, imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que os indivíduos, em posse de armas de fogo, se dirigem ao endereço e desferem vários disparos de arma de fogo, deixando o local em seguida.

“Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos autores do crime. Apesar de não terem sido localizadas as armas de fogo, foram apreendidos materiais relacionados à investigação. Cabe salientar que localizamos as roupas utilizadas pelos investigados quando praticaram o crime”, explica.