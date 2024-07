Polícia Civil do PR oferta 139 vagas de estágio em 46 municípios

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está ofertando 139 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior em 46 municípios paranaenses. As inscrições estão disponíveis entre 25 de julho a 31 de julho, até às 23h59.

Do total de vagas, 112 são destinadas à ampla concorrência para estudantes de nível superior, 16 a pessoas com deficiência no nível superior e 11 a estudantes de nível médio.

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de direito, informática, design e comunicação social com habilitação em jornalismo. No nível médio, são voltadas para médio regular, técnico integrado em informática e administração e técnico subsequente em administração.

Durante o período de inscrição, os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da PCPR e se inscrever na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná. Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da PCPR.

REQUISITOS

São requisitos para candidatura o estudante ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

CIDADES

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Curitiba, São José do Pinhais, Campo Largo, Colombo, Piraquara, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Pinhais, Tijucas do Sul, Paranaguá, São Mateus do Sul, Maringá, Cornélio Procópio, Telemaco Borba, Rio Negro, Mallet, Chopinzinho, Medianeira, Cruzeiro do Oeste, Marialva, Rolândia, Bela Vista do Paraíso, Wenceslau Braz, Bandeirantes, Matelândia, Dois Vizinhos, Londrina, Arapoti, Centenário do Sul, Ipiranga, Mangueirinha, Marmelheiro, Pontal do Paraná, São João, São João do Triunfo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, Cianorte, Guaíra, Araucária, Sarandi e Paranavaí.

Fonte: PCPR