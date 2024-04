Homem é morto a tiros na varanda de residência

VIOLÊNCIA Pai vai buscar o filho na escola e acaba morto

Um homem foi morto a tiros no fim da tarde desta terça-feira (2), no cruzamento da Avenida Cardeal com a rua Mutum, no bairro Clarito, região Norte de Cascavel. O crime ocorreu no momento em que o pai buscava o filho na Escola Professora Dulce Andrade Siqueira Cunha, o CAIC. A vítima foi identificada como […]