Assalto a hóspedes de hotel termina com um assaltante morto

Um morto e quatro presos. Esse foi o saldo de assalto aos hóspedes de um hotel na madrugada de terça-feira, em Foz do Iguaçu. Três indivíduos chegaram ao estabelecimento com três veículos, invadiram os quartos e realizaram a série de roubos. Um dos hóspedes teve o celular roubado e foi por meio do sistema de rastreamento do aparelho que a polícia conseguiu localizar o bando, na rua Serra da Flor, no Jardim Duarte.

Celular roubado ajudou polícia a localizar assaltantes

Ao chegar no local, os policiais avistaram uma van com placas do Paraguai e um indivíduo suspeito nos fundos de uma residência. Ao perceber a presença da polícia, um dos suspeitos se evadiu do local e o outro, revidou, atirando contra os polícias, que também atiraram, culminando com a morte de um dos suspeitos, identificado como Valdomiro de Lima Bento. Dentro da residência, foram encontrados diversos objetos roubados do hotel, além de uma pistola e um colete balístico. O indivíduo que pulou o muro foi localizado e apreendido pela equipe, enquanto outros três suspeitos foram encontrados, presos e encaminhados para a 6ª Subdivisão Policial (SDP).

Fonte: SOT