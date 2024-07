Homem é condenado a 21 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e armas

A 5ª Vara Federal de Londrina (PR) condenou um homem acusado por crimes associados ao tráfico internacional. A sentença foi publicada nesta segunda-feira (15/07). O juiz federal Richard Rodrigues Ambrosio adequou a punição penal quanto à gravidade dos delitos e às circunstâncias pessoais do condenado e determinou que o acusado cumpra 21 anos de reclusão.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o homem é por tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo.

Em abril deste ano, o homem foi flagrado transportando armas e drogas perto da cidade de Cornélio Procópio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 36 quilos de pasta base de cocaína. As drogas estavam marcadas com símbolo do cartel comandado por ‘El Pratrón del Norte’, apelido do traficante argentino Delfín Reinaldo Castedo. Foram encontrados ainda com o condutor três fuzis plataforma M4 Colt calibre .556, além de uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida, a quantia de R$ 2.529,00 em espécie e celulares.

O juiz federal determinou que o cumprimento da pena deve ser em regime fechado, em razão do montante de pena privativa de liberdade – superior a oito anos -, bem como pelo fato de se tratar de condenado reincidente e dos crimes serem hediondo ou equiparado à hediondo.

O juiz negou o direito do condenado apelar em liberdade e ressaltou que o contexto probatório faz crer que o réu poderá retornar à prática de crime, determinando a manutenção da custódia preventiva, objetivando a garantia da ordem pública, uma vez que não se trata de conduta isolada.

Fonte: Justiça Federal