Centro Pop: Anúncio da mudança do Santa Felicidade para a região central mobiliza a comunidade escolar

Cascavel - Nesta semana, a situação de insegurança vivida pelos cascavelenses com a grande quantidade de moradores de rua na cidade acabou sendo “inflamada” com a morte brutal de Luiz Lourenço, na manhã de terça-feira (25), próximo ao Parque Vitória, no Bairro Cancelli. Ele foi assassinado por um morador de rua com golpes de um tubo de concreto revestido com PVC. Autoridades de segurança, políticos e a sociedade em geral estão se mobilizando reivindicando ações mais efetivas no enfrentamento do problema que causa medo e revolta nos moradores.

A morte violenta de Luiz Lourenço, na última terça-feira, reacendeu o debate sobre as pessoas sem situação de rua em Cascavel – Foto: Reprodução

Seaso

Agora, uma decisão da Seaso (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Cascavel, que estava sendo tratada há meses, acabou vindo à tona e chamando a atenção da comunidade escolar que está se mobilizando contra a decisão de transferir a estrutura do Centro Pop do Bairro Santa Felicidade para a região central da cidade, para o prédio que abriga o Creas Sul (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O problema é que o prédio é próximo do Colégio Estadual Wilson Joffre – que inclusive, por anos lutou para o fechamento do antigo cadeião da cidade, que fica bem ao lado da instituição – e da Escola Municipal Gladis Tibola e que tem um fluxo intenso desde criança até jovens. A mudança já foi, inclusive, aprovada pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) durante assembleia.

O Colégio Estadual Wilson Joffre divulgou nesta quinta-feira (27) pelas redes sociais, aos pais e à comunidade escolar, uma nota de repúdio pela mudança e na parte da noite reuniu representantes do Conselho Escolar da instituição e da Escola Municipal Gladis Tibola para definir ações que devem ser realizadas para evitar a transferência do serviço público que atende os moradores de rua.

Para a diretora do Wilson Joffre, Alexandra Ruwer, a mobilização é pela insegurança, pelo medo do que pode vir acontecer com as crianças, adolescentes e familiares. “Estamos pedindo mais esclarecimentos aos órgãos envolvidos para que a gente possa entender e também discutir se realmente esse é o melhor local para o atendimento às pessoas. Nós entendemos que precisa ter atendimento, é necessário, sim é muito importante, mas realmente esse é o melhor local para esse atendimento?”, questionou.