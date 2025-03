Mulheres mantidas em cárcere privado são resgatadas

“Diante dos fatos, a PCPR prendeu em flagrante o gerente da clínica, responsável pelo funcionamento do estabelecimento. As investigações continuam para identificar outras possíveis responsabilidades e aprofundar relatos de maus-tratos”, explica.

A ação teve início após denúncias sobre a situação no local, que funcionava como centro de tratamento para pessoas com dependência química. Durante a fiscalização, foram identificadas diversas irregularidades, incluindo a manutenção de uma interna, uma estudante de 22 anos, em condições degradantes.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Vigilância Sanitária, prendeu um homem em flagrante e resgatou cinco mulheres em cárcere privado em uma clínica particular de reabilitação. A ação aconteceu nesta segunda-feira (24), em Antonina, no Litoral do Estado.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. As mulheres resgatadas estão sendo acompanhadas pela Assistência Social do município e foram entregues às suas famílias.

A Polícia Civil do Paraná está investigando diversos casos relacionados. Nesta semana, a PCPR, em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), prendeu em flagrante um homem, de 29 anos, pelo sequestro de sua ex-companheira. A captura aconteceu em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Estado. A operação foi realizada após a comunicação de um policial civil do Mato Grosso do Sul sobre um sequestro ocorrido na cidade de Iguatemi. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi levada contra sua vontade para Marechal Cândido Rondon.

Em um caso que ficou conhecido nacionalmente, a Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a PCPR, prendeu um homem, de 23 anos, suspeito de manter sua esposa e seu filho em cárcere privado na zona rural de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele monitorava a esposa com câmera de monitoramento. Ele foi liberado pela Justiça para responder em liberdade e acabou fugindo. As forças de segurança estão trabalhando para encontrá-lo.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra mulheres e crianças. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.