Horóscopo do dia 04 de abril

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sextou, Áries! Use sua intuição para ganhar dinheiro hoje, especialmente se você trabalha em casa ou com produtos para casa. Aproveite a noite animada com a família. No amor, um romance do passado pode reacender ou se você já tem parceiro, controle o ciúme e desfrute das boas vibrações.

COR: PRETO PALPITE: “59, 08, 41”

Touro

Amizades estão brilhando, trazendo diversão a caminho! No trabalho, ouse sair da zona de conforto e aprimore a comunicação. A Lua Crescente traz mais ânimo à noite, tempo perfeito para fugir da rotina e fazer o que ama. Encontros com amigos podem abrir portas para novos conhecimentos e contatos, animando ainda mais sua vida amorosa.

COR: BEGE PALPITE: “50, 31, 14”

Gêmeos

Feche a semana com ótimas energias! Surpresas positivas estão no horizonte para o seu bolso e carreira, mas mantenha o segredo por enquanto. A Lua Crescente sinaliza futuras possibilidades, mas também possíveis desafios amorosos. Moderar o ciúme é a chave!

COR: CINZA PALPITE: “31, 13, 22”

Câncer

Sexta-feira chegou com energia para focar nos seus objetivos, Câncer! Trabalhe em equipe e espere boas vibrações para encontros com amigos. Seu charme estará em alta hoje à noite – uma chance perfeita para um novo amor surgir, talvez até com alguém de fora. Espere animação e otimismo no amor!

COR: VIOLETA PALPITE: “18, 39, 45”

Leão

Busque paz e sossego hoje! Trabalhe de forma isolada, mas discreta para impulsionar sua carreira. Se está de olho em uma nova carreira ou trabalho, aguarde boas novidades. Mantenha a paciência e confiança para preservar o amor.

COR: BRANCO PALPITE: “08, 41, 33”

Virgem

Sua energia hoje favorece a sociabilidade. Mostre sua criatividade no trabalho e priorize tarefas em equipe. Nas relações, aproveite a chance de um novo amor apresentado por amigos ou de momentos íntimos cheios de carinho. Sextou com as estrelas a seu favor!

COR: PINK PALPITE: “23, 15, 40”