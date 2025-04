Polícia Militar quer devolver ‘sensação de segurança’ com reforço de efetivo nas ruas

Cascavel - O fim da ‘sensação de insegurança’ – que piorou desde a terça-feira, dia 25 de março, quando Luis Lourenço foi morto por um morador de rua de forma brutal, enquanto caminhava próximo ao Parque Vitória, no Bairro Cancelli, em Cascavel – é o principal objetivo da Polícia Militar que nesta semana está com o efetivo reforçado na Operação Vigilância. Nesta quarta-feira (2) o tenente-coronel Cícero Tenório, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cascavel apresentou o efetivo que está nas ruas da cidade.

Reforço

De acordo com o coronel, após a morte de Luisinho, como era conhecido, foi pedido reforço de outras unidades para justamente marcar uma presença maior nas ruas e amenizar este apelo da comunidade, principalmente dos comerciantes que estão abalados com toda a situação vivida nos últimos dias. “Não queremos impedir as pessoas, mas combater o ilícito, isto sim será o foco de uma atenção especial que estamos trabalhando”, disse.

Tenório afirmou ainda a Polícia Militar busca, com esta e outras ações, que as pessoas voltem a ter tranquilidade tanto para trabalhar, quanto para circular pela cidade, já que Cascavel é uma cidade muito boa e é importante buscar o fim da sensação de insegurança, que já estava instalada na cidade, mas que piorou com a morte brutal e com os fatos que se seguiram, de ameaça de moradores de rua à comunidade.

Ele disse que desde segunda-feira (31) já foram detidas seis pessoas – todas envolvidas com tráfico de drogas – e que o trabalho será ainda mais reforçado. Além da região central, o reforço está ocorrendo na Região Norte da cidade, onde aconteceram alguns fatos nos últimos dias. “Historicamente ela se destaca nos crimes contra a vida e temos como meta a redução das mortes, que neste ano estão menores do que ano passado, uma queda de 50%”, explanou. No primeiro trimestre deste ano, a cidade contabilizou 15 homicídios, sendo que no ano passado, no mesmo período, foram 30. A operação vai seguir por tempo indeterminado.

Operação

A Operação Vigilância é promovida pelo o 6º BPM, com apoio do 5º Comando Regional da PM, por meio dos Batalhões de Polícia Militar de Toledo, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. O comandante explicou ainda que a operação é necessária diante do aumento de pessoas em situação de rua, já que indivíduos que realizam tráfico de drogas têm se infiltrado em meio à população, desta forma, a Polícia Militar tem realizado ações de fiscalização, presença e repressão a esse ilícito, com patrulhamentos de saturação e realização de policiamento presença em locais estratégicos.