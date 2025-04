Avanço de invasão em propriedade no Oeste gera indignação

O Sistema FAEP repudia veementemente o avanço de invasões de terra no Oeste do Paraná. Nesta quarta-feira (2), um grupo que se diz indígena, avançou na ocupação da Fazenda Cruz de Malta, na BR-272, entre Guaíra e Terra Roxa. Os invasores bloquearam a passagem de veículos usando uma barreira de fogo e afirmam que não vão permitir ao arrendatário da área plantar uma nova safra no local. As informações constam em Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Polícia Civil pelo representante legal da empresa proprietária da área.

“Infelizmente, presenciamos mais um episódio criminoso de desrespeito à propriedade privada no Paraná. Somos veementemente contra essa insegurança generalizada que ocorre com nossos produtores da região Oeste. É preciso que as autoridades tomem providências e não deixem esses crimes impunes. Temos que garantir o direito à propriedade para que o produtor produza alimentos, gere emprego e renda e contribua para o desenvolvimento do Estado”, enfatiza Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema FAEP.

Há décadas, o Sistema FAEP pede o cumprimento do Marco Temporal, que ratifica que as demarcações de terras indígenas devem ser limitadas à data da promulgação da Constituição Federal (5 de outubro de 1988), para que os produtores rurais tenham segurança jurídica. No final de 2023, foi publicada a Lei 14.701, que ratifica o Marco Temporal. Apesar disso, segue, até o momento, a instabilidade jurídica com a falta da aplicação da própria Lei.

Contrário à aquisição de terras pela Itaipu

No fim de fevereiro, a Itaipu Binacional aprovou um acordo para o uso de R$ 240 milhões para comprar 3 mil hectares de terras no Oeste do Paraná em caráter emergencial a serem destinados a comunidades indígenas Avá-Guarani. A homologação do acordo para a compra de terras ocorreu em 24 de março, por decisão do Ministro Dias Toffoli. O Sistema FAEP é contra essa medida, por não envolver os produtores rurais e entidades representativas do setor na mesa de negociação.