Perseguição aérea em Cascavel termina com apreensão de veículo furtado e drogas

Cascavel - Na manhã desta quinta-feira (03), por volta das 7h30min, uma operação conjunta do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resultou na recuperação de um veículo furtado e na apreensão de substâncias análogas à maconha. A ação teve início após a tripulação da Base Oeste do BPMOA receber informações, através de grupos do aplicativo WhatsApp, sobre um veículo VW TCROS, com placas STU2G65, que possuía alerta de furto e possivelmente estaria circulando nas rodovias da região de Cascavel.

Próximo ao trevo de São João do Oeste, o condutor do veículo perdeu o controle e saiu da pista, colidindo em um barranco. Os ocupantes do veículo fugiram para uma área de mata próxima. A equipe do F13 auxiliou no isolamento da área, permitindo que as equipes de solo realizassem a busca pelos suspeitos. Além da recuperação do veículo, a polícia encontrou substâncias análogas à maconha no interior do carro. As buscas pelos suspeitos continuam em andamento.

Fonte: SOT