Em duas ações, PRF apreende cargas de maconha e de celulares na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas cargas de maconha durante o final de semana entre 23 e 24 de novembro. A droga seria levada para outras regiões do Paraná. Parte da maconha apreendida era de uma variedade com maior potencial psicoativo. Além da maconha, equipes da PRF apreenderam cerca de 600 aparelhos celulares e cigarros eletrônicos de origem paraguaia. Assista uma das apreensões no vídeo abaixo:

Apreensões de maconha

No sábado (23), às 13h20, no quilômetro 620 da BR-277, em Céu Azul (PR), o motorista de um Fiat Palio avistou uma viatura da PRF e jogou o carro rapidamente para o acostamento. Ao avistar a manobra incomum, a equipe da PRF abordou o motorista.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam um odor forte de maconha vindo do veículo. Questionado, o motorista informou que levava a droga no porta-malas do carro. Lá, os policiais rodoviários federais encontraram 134,7 quilos de maconha embalada em tabletes. O motorista informou que levaria a droga até Cascavel (PR), onde receberia instruções para onde continuar o transporte. Portanto, ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Em Santa Terezinha de Itaipu

Ademais, no domingo (24), às 10h15, no quilômetro 710 da BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR), durante um comando de Educação para o Trânsito, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um Renault Logan. No interior do carro estavam um homem e uma mulher.

Na abordagem, os policiais verificaram que havia diversas embalagens debaixo dos bancos do veículo e no porta-malas. No total a equipe da PRF encontrou 101 quilos de maconha do tipo “skunk”, uma variedade com maior percentual de Tetrahidrocanabidiol (THC), a principal substância psicoativa da droga.