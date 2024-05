Duas pessoas morrem em confronto com policiais no Jardim Clarito

Cerca de 100 policiais civis e militares estão nas ruas de Cascavel por conta de uma megaoperação deflagrada pelas forças de segurança do Estado.

A ação é decorrente de investigação de alta complexidade que mira uma organização criminosa envolvida em homicídios ocorridos no município. O objetivo é cumprir 18 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

Durante os cumprimentos dos mandados, duas pessoas morreram em troca de tiros com os policiais. A primeira ocorreu em uma residência na Rua Harpia, no Bairro Clarito. Já a segunda, em uma residência na Rua Galo da Serra, também no Clarito.