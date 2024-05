Polícia mira organização criminosa envolvida em homicídios em Cascavel

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR) estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), para cumprir 19 ordens judiciais contra integrantes de organização criminosa em Cascavel, no Oeste do Estado. A ação é decorrente de investigação de alta complexidade que apura homicídios ocorridos no município.

Entre as medidas a serem cumpridas estão 18 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Cerca de 100 policiais civis e militares participam da operação.

A ação conta com o apoio aéreo de helicóptero da PCPR e PMPR e cachorros policiais.

INVESTIGAÇÃO – Através de investigação de alta complexidade, a PCPR e a PMPR identificaram uma organização criminosa envolvida em tráfico de droga e homicídios ocorridos no município. A ação visa desarticular o grupo e coibir os crimes na região

A ação é desdobramento de uma operação deflagrada em fevereiro, que resultou na apreensão armas de grosso calibre, munições, drogas, dinheiro, prisões e apreensão de adolescente envolvido em homicídios.

