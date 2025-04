Base do Batalhão de Fronteira em Cascavel está sendo preparada

O imóvel, que pertence ao IPMC ( Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel ), será cedido à Polícia Militar/BPfron, através de um convênio entre o governo municipal e SESP-PR ( Secretaria de Estado da Segurança Pública-Paraná ), pelo período inicial de cinco anos, podendo ser prorrogado posteriormente, de acordo com a necessidade e viabilidade.

A nova base em Cascavel, que já em reforma, conta com cerca de 500 metros quadrados. A unidade está localizada na Avenida Assunção , esquina com a Rua Vitória, no bairro Alto Alegre, local que, além da nova base do BPfron , vai abrigar também mais um canil setorial do batalhão. As obras foram iniciadas no início deste mês e têm previsão de 90 dias para serem concluídas.

Cascavel - Para reforçar a segurança em Cascavel , o BPFron ( Batalhão de Polícia de Fronteira ) terá uma base no Município. Atualmente, o Batalhão tem sede em Marechal Cândido e conta com diversas companhias distribuídas na faixa de fronteira, sendo elas, em Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Umuarama.

Reforma

A reforma do prédio está sendo feita pela Sesppro (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade) e deve custar R$ 247.263,10. “Trata-se de uma unidade policial especializada em crimes transfronteiriços, somada às atividades normais de policiamento preventivo e repressivo. Pode colaborar com a suplementação das nossas unidades de operações em diversas situações. Também irá colaborar ministrando instruções em diversas áreas à nossa tropa de acordo com a sua especialidade e conhecimento”, observa o secretário da pasta, Coronel Lee.

Segundo o BPFron, a instalação física da base na cidade é um projeto discutido desde 2022, devido à relevante posição estratégica/geográfica que Cascavel ocupa no Estado, sendo retomada está intenção de implantação ainda no final de 2024. “No início deste ano, foram retomadas as tratativas e a verificação de interesse e disponibilidade por parte do Município, que não apenas demonstrou grande interesse, como propôs o local e condições de repasse do prédio, pronto para o uso por parte do efetivo do BPFron”, explica o Tenente Voltolini, da Polícia Militar.

Localização

A nova sede do BPfron em Cascavel está estrategicamente localizada nas imediações da futura sede da Polícia Federal e Terminal Rodoviário, para reforçar as ações de fiscalização e combate ao tráfico internacional de armas e drogas. Com o início das operações do BPfron, a expectativa é de que aumente ainda mais as ações deste batalhão em Cascavel e na macrorregião do município, reforçando a cobertura do policiamento já realizado pelo 6º BPM(Batalhão da Polícia Militar). Além disso, a nova unidade em Cascavel visa desafogar a unidade de área das atuações aos crimes tipicamente de fronteira, auxiliando assim no fluxo das demandas existentes e em operações desencadeadas, como ocorrida recentemente na “operação vigilância”.