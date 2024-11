Acontecendo no Oeste

Pela primeira vez, a Prati-Donaduzzi realiza cinema a céu aberto. O evento é gratuito e voltado para colaboradores e toda a comunidade. A programação começa às 17h30, no espaço kids, com brinquedos infláveis e atividades recreativas para todas as idades. A exibição do filme Divertidamente será às 19h30, no estacionamento da Prati-Donaduzzi, localizado na Rua Celeste Muraro, em Toledo. Para completar, a clássica pipoca estará disponível gratuitamente.

A sétima edição da campanha de Natal Show de Prêmios ACIFI + Sicoob 2024 foi lançada na última semana. A promoção natalina movimentará o comércio do centro e dos bairros de Foz do Iguaçu, impulsionada pelo sorteio de dois carros 0 km, além de dezenas de superprêmios. A mobilização começa oficialmente na quinta-feira (7), envolvendo empreendimentos de todos os tamanhos e segmentos da cidade. Os interessados precisam entrar em contato pelo WhatsApp (45) 99149-5113.

Os trabalhadores de Itaipulândia já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das chuvas na cidade, pode ser solicitada à Caixa por meio do Aplicativo FGTS. Conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, os moradores da cidade podem realizar o saque até 02/02/2025. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

Na tarde desta terça-feira (5), uma mulher de 35 anos foi detida pela Guarda Municipal no Terminal Oeste, em Cascavel. Segundo a GM, a vítima, que tem 25 anos, procurou os guardas para denunciar o caso. No relato da vítima à GM, a suspeita teria dito que os lábios da mulher são lindos, e que […]

Um esquema de corrupção dentro do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) foi alvo de uma operação da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria-Geral da União. Mais de 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná e outros seis estados, além do Distrito Federal. Denominada Rolo Compressor, a ação é uma continuação […]

Guaraniaçu

A Câmara de Guaraniaçu aprovou na sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (04) o projeto que aprova com ressalvas as contas do Executivo do exercício financeiro de 2022. A prestação de contas do Poder Executivo está em tramitação na Câmara desde 13 de agosto deste ano. A Casa recebeu o processo nº 178620/23 do Tribunal de Contas do Paraná com parecer prévio recomendando a regularidade das contas com ressalvas.

Assis Chateaubriand

O município de Assis Chateaubriand reforça a proibição da utilização de terrenos urbanos baldios na sede, distritos e patrimônios para plantações agrícolas como milho, sorgo, vassoura e mandioca ou outras culturas que propiciem esconderijo para marginais e desocupados. A divulgação desta informação se faz necessária devido ao número significativo de denúncias feitas por moradores vizinhos a terrenos baldios, onde proprietários ou arrendatários estão cultivando plantações.

Palotina

No último dia 29, a Comissão das Mulheres do Agro do Sindicato Rural de Palotina, realizou uma importante palestra que abordou sobre a violência doméstica. O tema foi apresentado pelas policiais Major Márcia e Capitã Carolina. Elas falaram sobre o contexto da violência doméstica e familiar no Estado sob a perspectiva da segurança pública, bem como enfocaram o ciclo da violência doméstica.