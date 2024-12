O programa Casa Fácil Paraná atendeu 102.903 famílias desde 2019, com a construção de 85.014 moradias e 17.899 regularizações fundiárias. O Valor de Entrada garantiu as obras de 75.411 casas, das quais 57.188 receberam subsídio do Estado para a entrada do imóvel. Ao todo, o governo estadual destinou R$ 1,2 bilhão ao programa habitacional, mas a construção de novas moradias no Paraná movimentou R$ 17,2 bilhões em seis anos.

O governador Ratinho Júnior (PSD) assinou convênio de US$ 187 milhões (R$ 1,13 bilhão) com o BID para o Vida Nova, modalidade do programa Casa Fácil que vai atender seis mil famílias que moram em áreas precárias ou de risco. A Cohapar também renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal de mais R$ 600 milhões para construção de 25 mil moradias, através da modalidade Valor de Entrada. Os recursos representam R$ 1,7 bilhão que serão aplicados em projetos habitacionais no Paraná nos próximos cinco anos.

Ciao, Enel A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, procurou, à margem da agenda oficial do G20 no Rio de Janeiro, saber detalhes sobre a situação da Enel no Brasil e ouviu do próprio presidente Lula da Silva recados velados de que a empresa pode perder os contratos de exploração de serviços em São Paulo. Semanas […]

Prefeito

“Estou no meu segundo mandato. No primeiro, fui secretário estadual de Administração e líder do Governo, enfrentando dias difíceis, como a venda da Copel. Tenho muito orgulho dessa carreira, criei amizades e construí pontes. Peço desculpas se, em algum momento, passei do limite. Muitos me perguntam se vou concluir essa nova caminhada como prefeito de Assis. Sim, serei prefeito, assumindo em 1º de janeiro. Na próxima segunda-feira, serei diplomado e, logo depois, estarei de férias para recarregar as energias” – do deputado Marcel Micheletto (PL) ao se despedir do mandato na Assembleia Legislativa.

Fafen-PR

O deputado Zeca Dirceu (PT) apresentou parecer favorável na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados à abertura de crédito de R$ 552,8 milhões que efetiva a retomada da produção de fertilizantes nitrogenados pela Fafen do Paraná. “Vamos acelerar a retomada, garantir os empregos e baratear os alimentos”, disse Zeca Dirceu ao projeto de lei apresentado pelo presidente Lula (PT). Pela proposta, o governo federal vai abrir crédito especial em favor da Araucária Nitrogenados (Ansa) – a Fafen-PR – localizada em Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba.

Roma e Ratinho

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) se encontrou com o governador Ratinho Júnior (PSD) no Palácio Iguaçu. “Conversa boa sobre o Paraná, um dos estados com os melhores indicadores econômicos do Brasil. Falamos sobre as ações realizadas e sobre o que vem pela frente, a partir de 2025. Assim como nos últimos anos, o Estado seguirá apoiando os municípios e reservou um volume histórico de recursos no orçamento do ano que vem para seguir a modernização da infraestrutura e logística”, disse Romanelli nas redes sociais.