Vale dos Dinossauros

Cerca de 913 mil pessoas (10,5%) pertencem à faixa etária para quem o voto é facultativo, ou seja, tem idade inferior a 18 anos e superior a 70 anos. Curitiba é a cidade com maior eleitorado, composto por 1.423.722 pessoas, seguida por Londrina (399.730), Maringá (300.286), Ponta Grossa (259.463), Cascavel (239.588), São José dos Pinhais (222.608) e Foz do Iguaçu (204.343).

No Paraná há mais de 8,6 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições municipais deste ano, de acordo com estatísticas de agosto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse número revela um crescimento de 2% em comparação ao pleito de 2022, quando havia 8.475.632 eleitoras e eleitores no estado. Do total de eleitores em 2024, 53% são do gênero feminino e 47%, do masculino.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), sancionou o projeto de lei que concede a Cruzeiro do Oeste o título de Vale Nacional dos Dinossauros. Cruzeiro do Oeste já tem um museu paleontológico e a maior coleção de fósseis de pterossauros do mundo e três espécies desse antigo réptil voador já foram registradas nos sítios abertos na cidade, além de fósseis de dinossauros de pequeno porte.

Mais uma da Copape A Copape atuou como um polvo no mercado de combustíveis no Brasil nos últimos anos, estendendo sua operação com laranjas e em empresas do ramo em outros Estados. A Polícia Civil de Mato Grosso acaba de desbaratar o bando no Estado, com a Operação Barril Vazio. A Copape, que segundo o […]

Estudantes das universidades estaduais do Paraná terão acesso a uma variedade de cursos gratuitos do Google Cloud Learning, uma plataforma educacional para o ensino de tecnologias de computação. O Governo do Paraná viabilizou a concessão de 10 mil licenças, com a finalidade, entre outras medidas, de capacitar universitários em ferramentas de Inteligência Artificial.

Universidade tecnológica II

Segundo o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, a parceria possibilita aos estudantes se conectarem com as tendências tecnológicas, ampliando as possibilidades de atuação profissional. “A ideia é abrir um caminho para as novas tecnologias e assegurar a permanência de talentos, gerando mais oportunidades de desenvolvimento local”.

Semana da Pessoa Idosa

A Assembleia Legislativa do Paraná promove a Semana da Pessoa Idosa com programação entre os dias 1° e 4 de outubro. A semana abre com a palestra da diretora do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (PROCON-PR) e da Associação Brasileira dos Procons (Procons Brasil), Cláudia Silvano, sobre golpes no mundo digital em idosos. Inscrições gratuitas: Através do WhatsApp número (41) 3350-4056 (horário comercial).

A guerra

Paranaense descendente de Libanes, Ali Kamal Abdallah, 15 anos, nascido em Foz do Iguaçu, morreu no Líbano após ataque. O pai de Ali, Kamal Hussein Abdallah, também morreu no bombardeio. A família estava tentando conseguir passagens para voltar ao Brasil. Segundo o ministério, essa é a primeira morte de um brasileiro que chegou ao conhecimento do governo desde o início do conflito.