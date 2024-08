Turismo em alta

Dados do IBGE apontam que o turismo paranaense teve uma alta de 5% nos seis primeiros meses de 2024, quase quatro vezes acima do crescimento médio de 1,3% do País. Também foi o quarto melhor resultado do semestre, atrás de Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina.

Metas

O Plano Nacional de Turismo 2024-2027 traça metas como o aumento de 93 milhões para 150 milhões de viagens nacionais, a marca de 8,1 milhões de turistas internacionais no Brasil e a expectativa de US$ 8,1 bilhões em receitas. Também há projeção de aumentar para três milhões o número de postos de trabalho formais no turismo nacional.

Tibagi Rupestre

O Projeto Tibagi Rupestre é destaque na arqueologia com descobertas na área de proteção da Escarpa Devoniana. Aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o projeto do Grupo de Pesquisas Espeleológicas revelou dois novos sítios arqueológicos e novas pinturas. Com tecnologia para identificar grafismos desbotados, a equipe expandiu o conhecimento sobre a arte rupestre dos Campos Gerais. Além das descobertas, o projeto inclui a produção de livros, oficinas e palestras de educação patrimonial e a divulgação científica.

Parem por aí

Com 70% de aprovação, o prefeito Marcelo Belinati (PP) mandou ver. “Ontem no debate da Tarobá, os candidatos a prefeito falaram muito mal de Londrina. Falaram como se aqui não tivesse nada de bom. Botaram defeito em tudo. Falam mal, mal, mal da cidade, mas tão tudo desesperados pra ser prefeito. A prefeitura não é um brinquedinho para chamar de seu não. Ser prefeito é missão de vida. É dedicação 24 horas para servir o povo e cuidar da cidade. Amar a cidade e colocar esse amor em forma de trabalho. E essa postura atrapalha demais a cidade, pega mal demais”, disse.

Reforma

O Senador Oriovisto Guimarães (PODE-PR) vai integrar um grupo de trabalho, criado no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), para analisar a proposta de regulamentação de reforma tributária enviada pelo Governo Federal já aprovada pela Câmara de Deputados. O relatório final do grupo de trabalho está previsto para ser apresentado em 22 de outubro deste ano.

Avanços

“Vamos avançar na inovação. Queremos trazer a inteligência artificial para dentro da Assembleia para otimizar, desburocratizar e facilitar no protocolo de projetos de lei. Vamos continuar sendo a única Assembleia do Brasil que devolve 30% do orçamento ao Poder Executivo. São R$ 450 milhões todos os anos em recursos sendo aplicados em programas que ajudam a melhorar a vida dos paranaenses” – do deputado Alexandre Curi (PSD), eleito presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 25/26.

Marco

O secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) acompanhou a eleição do deputado Alexandre Curi (PSD) na presidência da Assembleia Legislativa para o biênio 2025-2026. A deputada Flávia Francischini (União Brasil) foi eleita a primeira mulher vice-presidente do legislativo estadual. “Esta eleição é um marco para a Assembleia Legislativa. A eleição do deputado Alexandre Curi na presidência e da deputada Flávia Francischini como vice-presidente não apenas representa um avanço na participação feminina na política, mas também sinaliza um compromisso com a inovação e a inclusão”, disse.