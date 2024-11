Reunião da Diretoria

Na segunda-feira (11), a OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) recebeu o prefeito e vice eleitos para 2025: Renato Silva e Henrique Mecabô. Ambos participaram da reunião semanal da diretoria, momento em que foram apresentadas as demandas da advocacia. A entidade também reafirmou seu compromisso em contribuir para a gestão pública, com foco na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Despachantes de emendas “Parlamentares deveriam discutir as grandes questões nacionais, como a reforma administrativa ou uma reforma tributária de verdade, mas não tocamos no assunto, e está havendo um desvirtuamento. O deputado ou senador acha que se ele levar verba para os seus estados, vai ter voto. Mas esse dinheiro é aplicado sem nenhum critério […]

Em todas as pontas O escritório de advocacia do filho do presidente da Caixa, Carlos Vieira Filho, no qual é sócio da esposa do Desembargador do TRF 1 Newton Ramos, atua em diversos casos para o conglomerado do mega empresário Rubens Ometto (dono da Cosan/Comgás/Compass). Entretanto, causou estranhamento em Brasília que o mesmo escritório assumiu […]

A OAB Cascavel tem reforçado sua participação ativa na imprensa, a partir do posicionamento constante e divulgação de informações seguras sobre a legislação. Nos últimos dois anos, a entidade alcançou mais de 1.400 inserções na mídia, sendo mais de 1000 na web, mais de 150 na televisão e no rádio e mais de 120 no jornal impresso. A Subseção se compromete em manter um diálogo aberto com a imprensa.

VAM BORA

No sábado (09), foi realizado o evento “Vam Bora”, em Cascavel, o maior festival do oeste paranaense. A cidade recebeu os cantores MC Daniel, Hugo & Guilherme, Matogrosso & Mathias e Luan Santana. Os advogados puderam desfrutar de 50% de desconto no valor do bistrô, por meio da CAA-PR (Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná).

FERIADOS

A OAB Cascavel informa que não haverá atendimento nos dias 14 e 15 de novembro, devido ao aniversário do município e ao Dia da Proclamação da República, respectivamente. Além disso, no dia 20 a entidade também não atenderá, em função do Dia da Consciência Negra.