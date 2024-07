Repasse HRT

O prefeito de Toledo, Beto Lunitti, confirmou que a Sesa (Secretaria de Saúde do Paraná) firmou um contrato de repasse mensal com o Hospital Regional de Toledo, no valor de mais de R$ 909 mil ao HRT. A reportagem entrou em contato com a Sesa, no entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Recesso legislativo

A Câmara de Cascavel inicia nesta quarta-feira (17), o recesso legislativo do primeiro período legislativo de 2024. A Câmara de Cascavel realizou nesse ano 49 sessões ordinárias e quatro extraordinárias. No período que vai de 18 de julho a 1° de agosto não serão realizadas sessões. Os trabalhos serão retomados no dia 05 de agosto, segunda-feira, às 9h.

Governador do Oeste

O governador do Paraná, Ratinho Junior e o presidente do Pompidou, Laurent Le Bon, assinam nesta quarta-feira (17) um acordo para a construção do Museu Internacional de Arte em Foz do Iguaçu. Será a primeira unidade do museu das Américas. Ele será erguido em um terreno perto do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em um espaço cedido pela CCR Aeroportos, que administra o terminal.

Convenções partidárias

A partir deste sábado (20) até o dia 5 de agosto, partidos políticos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre a formação ou não de coligações e escolher as candidatas e os candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições Municipais de 2024. As convenções partidárias podem ser realizadas em formato presencial, virtual ou híbrido.

Registro de candidaturas

Após a definição das candidaturas nas convenções partidárias, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. O procedimento deve ser feito pelo Sistema de Candidaturas, que já foi disponibilizado pelo TSE.

Greve INSS

Os servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entraram em greve ontem (16) por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A paralisação foi aprovada em plenária nacional, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social.

Concurso alterado

O Tribunal Superior Eleitoral alterou a data de realização do seu concurso público. Assim, as provas serão aplicadas no dia 8 de dezembro. Segundo o tribunal, a mudança dará mais segurança e prazo para os candidatos se prepararem. Inicialmente, o concurso estava previsto para ocorrer no dia 22 de setembro. As inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral terminam na próxima quinta-feira (18), às 18h.

Universidade do Iguaçu

Debatedores contestaram, em audiência pública, a criação da Universidade Federal do Iguaçu (UFI), no estado do Paraná. A medida está sendo discutida na Câmara dos Deputados. De autoria do deputado Filipe Barros (PL), o texto determina que a nova universidade seja formada pelos campi paranaenses da atual Universidade Federal da Fronteira Sul. Para o reitor da UFFS, João Alfredo Braida, a cisão da universidade prejudica o projeto de estruturação da instituição e reduz o seu poder em disputar recursos.