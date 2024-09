Renúncias

Quatro candidatos a vereadores em Cascavel pediram renúncia das suas candidaturas nestas eleições municipais. Os pedidos já foram homologados pela Justiça Eleitoral. Quem solicitou a renúncia foram Pedro Martendal (Podemos), Ana Donizete Martins (Podemos), Roberto Carlos de Paula (PSB) e Malvina de Jesus (Solidariedade).

Mais doações

O candidato a prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), recebeu uma segunda doação de grandes cifras para a campanha dele. A doação de R$ 50.000,00 foi realizada pela filha de Renato, Dayane Cristina da Silva, que se juntou à irmã para reforçar a campanha do pai. Os totais de doação das duas filhas de Renato Silva agora somam R$ 100.000,00.

“PT na frente”

Até o final da tarde de ontem, segundo informado ao TSE, Edgar Bueno tinha arrecadado R$ 27 mil, e Marcio Pacheco R$ 35 mil. No quesito arrecadação, o maior valor arrecadado até agora foi da candidata Professora Liliam (PT), com R$ 460 mil, repassado pelo Partido dos Trabalhadores.

DivulgaCand

Todas as informações dos candidatos a prefeito, vice e vereadores podem ser consultadas pelo portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no DilvugaCand (divulgacandcontas.tse.jus.br). A campanha de cada candidato deve disponibilizar todas as informações sobre a movimentação financeira (receitas e despesas) de forma a dar publicidade dos atos e garantir transparência em todo processo.

Em prisões

A contratação de empresa para fornecer mão de obra necessária ao funcionamento das unidades prisionais paranaenses está suspensa por determinação do TCE-PR. A Corte emitiu medida cautelar determinando a suspensão do pregão que visava a contratação. Com vigência de cinco anos, a contratação prevista tem valor estimado de quase R$ 2 bilhões – R$ 1.993.928.904,60. A cautelar foi emitida pelo conselheiro Augustinho Zucchi.

SOS Voto

Com a finalidade de receber, de maneira rápida e direta, denúncias de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral colocou à disposição da população o SOS Voto, disque-denúncia que tem como número 1491.O SOS Voto tem o objetivo promover maior transparência e agilidade no enfrentamento das mentiras durante as Eleições Municipais de 2024.

1% de setembro

Os municípios brasileiros recebem agora nesse mês o 1% de setembro, um adicional no Fundo de Participação dos Municípios. A estimativa é que o valor seja de R$ 4 bilhões. Ano passado, as prefeituras receberam 0,25% a mais do IPI e IR. Agora, serão 0,50% a mais do valor arrecadado com esses dois tributos. A partir do ano que vem, o adicional do FPM de setembro será de 1%. O aumento escalonado foi necessário para garantir a aprovação da Emenda Constitucional n° 112/2021.

Oeste

A reportagem do O Paraná apurou que os três maiores municípios do Oeste do Paraná, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, deverão receber valores similares. A previsão do repasse extra de 0,5% para Cascavel é de: R$ 3.264.592,12, assim como Foz do Iguaçu. Já a previsão do repasse extra de 0,50% para Toledo é de: R$ 3.135.200,72.

Bandeira vermelha

Pela primeira vez em pouco mais de três anos foi acionada a bandeira tarifária vermelha patamar 2, para a conta de energia elétrica. O anúncio sinaliza maiores custos para a geração de energia elétrica, com um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A bandeira vermelha patamar 2 foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média em setembro.