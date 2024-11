Recorde da Usina

Prazo de transferência dos créditos do Programa Nota Paraná para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 pode ser feito até 30 de novembro, sem limite mínimo de valor. O uso do Nota Paraná para o pagamento do IPVA só vale para veículos de propriedade do contribuinte cadastrado. Não é possível pagar o imposto dessa forma para terceiros. Para o IPVA de 2024, cerca de 107,3 mil veículos utilizaram os créditos para quitar ou obter descontos no imposto, totalizando mais de R$ 6,9 milhões em transferências.

A nomeação será celebrada nesta sexta-feira (1º), com a presença das diretorias brasileira e paraguaia, ministros de estado dos dois países, além de ministros de Minas e Energia dos países que compõem a Organização Latino-Americana de Energia (Olade). Também estará presente na cerimônia a juíza do Guinness Book que fará a outorga do recorde à usina. O Guinness World Records conta com uma equipe especializada de gerenciamento de registros que faz pesquisas para validar as conquistas.

A Itaipu Binacional será incluída em uma nova categoria do Livro Guinness dos Recordes. A usina, que já está no livro como o objeto mais caro da Terra, tendo custado US$ 27 bilhões para ser construída em 1984, será oficialmente nomeada com a “Maior produção de energia elétrica acumulada” do planeta.

LDO 2025 sem emendas Como a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2025 foi aprovado pela Câmara de Cascavel com o texto integral proposto pelo prefeito Paranhos, agora a expectativa fica para as emendas que devem ser apresentadas ao projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual). Pela LDO aprovada, o orçamento de Cascavel para o primeiro ano […]

Sobrou para o ministro Cabo eleitoral do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP) afirmou no dia da eleição que facções criminosas orientaram voto em Guilherme Boulos (PSOL), adversário do prefeito. Foi acionado na Justiça. Mas em Brasília quem terá que se explicar é o ministro da Justiça. […]

Para transferir o crédito é preciso acessar o site do Nota Paraná, fazer o login com CPF e senha, clicar na aba “Minha Conta Corrente” e selecionar “Transferir crédito para pagamento de IPVA”. A opção de transferência de IPVA fica disponível apenas durante o mês de novembro. Caso o veículo não esteja listado no aplicativo ou no site do Nota Paraná, entre em contato pelo WhatsApp (44) 99831-9499.

Mulheres do Agro

A produtora rural Simone Carvalho de Paula está no comando da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Com propriedade no município de Rondon, região Noroeste do Paraná, Simone também é uma das 16 coordenadoras da Comissão Estadual de Mulheres da Faep. “A gente sempre almejou que essa transformação que vimos acontecer no Paraná atingisse o nível nacional”, destaca a dirigente, referindo-se ao impacto que a CEMF e as comissões locais de mulheres, formadas junto aos sindicatos rurais do Paraná, estão trazendo para o meio rural.

Presidência TCE PR

O conselheiro Ivens Zschoerper Linhares será o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) nos próximos dois anos. O vice-presidente no biênio 2025-2026 será o conselheiro Ivan Lelis Bonilha e o corregedor-geral, o conselheiro José Durval Mattos do Amaral.

Apoio

O governador Ratinho Júnior (PSD) autorizou mais R$ 100 milhões para atender entidades de apoio a crianças e adolescentes através do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. O dinheiro será para projetos sociais, educacionais, culturais ou esportivos, compra de equipamentos, obras nas estruturas físicas das instituições ou na capacitação de profissionais. “Precisamos dar a oportunidade para que as entidades se fortaleçam, façam reformas necessárias, contratem pessoas capacitadas e desenvolvam projetos que podem mudar muitas vidas”, disse o governador.