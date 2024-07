PP e PL

Na noite desta terça-feira (3), o PL de Renato Silva e o PP de Marcio Pacheco dividem os holofotes das convenções. A primeira, do partido do vice-prefeito, será realizada no Clube Comercial e deverá contar com a presença do governador Ratinho Junior. A informação preliminar é de que a ata da convenção permaneça em aberto até o prazo fatal, que é 5 de agosto. Até lá, a expectativa é que o PL consiga indicar um vice de fora do grupo Paranhos/Renato. Caso contrário, o plano B seria o presidente da Câmara, vereador Alécio Espínola.

Valdinei Silva

O PP realiza a convenção partidária no mesmo horário, contudo, do outro lado da cidade, no Clube Tuiuti. A candidatura de Marcio Pacheco deverá ser homologada pela sigla bem como a indicação do vice, que ao tudo indica que deverá ser o empresário e presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva. Alias, Valdinei recebeu convite do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP) e do senador Ciro Nogueira (PP) para ser o vice de Marcio Pacheco.

Sergio Moro

E na tarde de ontem (29), o senador Sergio Moro confirmou apoio à pré-candidatura de Marcio Pacheco. No encontro que aconteceu no gabinete do senador, em Curitiba, Pacheco e Moro falaram sobre a importância da direita assumir prefeituras a partir de janeiro de 2025 e confirmou presença na convenção do PP de Cascavel.

Em Porto Alegre

O vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, acompanhou o governador Ratinho Junior em um “bate e volta” a Porto Alegre na última sexta-feira (26) para se encontrar com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). A visita tinha como objetivo apresentar a Bolsonaro às pré-candidaturas defendidas pelo governador nas eleições de 2024. Na comitiva também estiveram presentes Eduardo Pimentel (Curitiba) e o general Silva e Luna (Foz do Iguaçu).

PDT

E o final de semana em Cascavel foi marcado pela realização de duas convenções. O PDT realizou o encontro no sábado (27) e confirmou coligação com PSDB de Edgar Bueno. Na mesma oportunidade, homologou chapa com 19 pré-candidatos a vereador.

Avante

Ainda no sábado, o partido Avante realizou sua convenção para homologar a aliança com MDB de Fernando Mantovani. Além de homologar a chapa com 22 pré-candidatos a vereador, o Avante indicou o nome do advogado Moacir Vosniak como pré-candidato a vice-prefeito de Mantovani, em uma eventual candidatura do emedebista.

Em Toledo

O prefeito de Toledo, Beto Lunitti (PSD), teve o nome homologado como pré-candidato à reeleição, em convenção realizada pelo partido. O atual vice-prefeito, Ademar Dorfschmidt, do PL, também foi confirmado como candidato à reeleição. A aliança é formada pelos partidos PSD, PL, Podemos, União Brasil e MDB.

Ex-prefeito na vice

Já a oposição, homologou o nome do arquiteto Mario Costenaro (Republicanos), como pré-candidato ao cargo de prefeito de Toledo. O pré-candidato a vice-prefeito na chapa será o ex-prefeito Lúcio de Marchi. O grupo político representado pelos candidatos é composto por oito partidos: Progressistas, Republicanos, PSDB, Cidadania, AGIR, PRD, DC E PDT.

França em Medianeira

A pesquisa Excelência, para a Prefeitura de Medianeira, mostra que o atual prefeito Antonio França (PSD) lidera com 45,5% das intenções de voto. Ricardo Endrigo (PL) aparece com 35,2%, seguido por Murilo Beato (PV) com 3%. Indecisos são 12% e 4,2% branco ou nulo. O levantamento foi registrado no TSE sob o número PR-00636/2024.