Pesquisa eleitoral

Uma nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Cascavel foi registrada sob o número PR-02941/2024, com divulgação prevista para 30 de setembro. O levantamento, que ouvirá 400 pessoas entre os dias 26 e 29 de setembro, foi encomendado pela Futura Consultoria e Assessoria. O custo da pesquisa é de R$ 10 mil e será conduzida pela 100% Cidades Participações.

Suspensa I

Justiça Eleitoral suspendeu, ontem (24), a divulgação de pesquisa atendendo pedido formulado pela Coligação “Minha Vida é Cascavel”, do candidato Edgar Bueno. Entre os questionamentos da coligação, está o fato de que cinco entrevistadores teriam realizado 1.000 entrevistas em apenas dois dias, cobrindo sete setores urbanos e sete distritos rurais, de acordo com o registro oficial no TSE. Considerando a logística e o tempo para cada entrevista, a meta foi considerada “humanamente impossível” pela coligação, uma vez que cada entrevistador teria que entrevistar uma pessoa a cada cinco minutos, sem intervalos.

Candidaturas coletivas

Embora a modalidade de candidaturas coletivas tenha ganhado força no Brasil, sua regulamentação ainda é incerta. Uma minirreforma eleitoral, já aprovada pela Câmara, proíbe essas candidaturas, mas a proposta aguarda análise do Senado. O modelo vem atraindo tanto grupos à esquerda quanto à direita do espectro político. Em Cascavel foi registrada pelo menos uma candidatura coletiva para o pleito de 2024.

Corpo Consular

O vice-governador do Paraná, Darci Piana se reuniu com representantes do Corpo Consular no Paraná para discutir o fortalecimento das relações comerciais internacionais do estado. O encontro destacou o potencial do Paraná em setores como agronegócio, energia renovável e indústria, além de reforçar a importância da atração de investimentos estrangeiros.