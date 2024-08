Paranhos com hérnia

A informação não foi repassada de forma oficial, porém, é fato que o prefeito Leonaldo Paranhos vai ter que desacelerar o ritmo por conta de uma hérnia de disco. Segundo as informações, o prefeito faria uma intervenção cirúrgica na última sexta-feira, contudo, diante da tragédia da Voepass, adiou o procedimento e, para aliviar as dores, fez uma infiltração. Agora o prefeito se prepara mais uma vez e deve fazer a cirurgia na próxima sexta. O procedimento é considerado de rápida recuperação e Paranhos nem deve se licenciar do cargo.

Debate caseiro

A juíza Claudia Spinassi da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, concedeu uma medida cautelar de produção antecipada de provas em uma ação movida pelo PP, do pré-candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco. A medida visa apurar possíveis irregularidades relacionadas aos gastos no “Debate Aberto”, promovido pela campanha de Renato Silva, no dia 7 de agosto.

Quem pagou?

O PP alegou que o evento pode ter servido para promover as plataformas políticas dos pré-candidatos Renato Silva e Henrique Mecabô, configurando uma possível doação de pessoa jurídica, prática que proibida pela legislação eleitoral. A medida cautelar solicita que Silva, Mecabô e a Univel, apresentem documentos e informações que comprovem o custeio do evento, incluindo o valor pago pela locação do auditório, bem como os custos operacionais.

Pedágio Paraná

A Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da Alep, realizou ontem (13), uma reunião para debater os métodos de fiscalização dos contratos das novas concessões das rodovias do Paraná. Participaram do encontro órgãos de controle do Governo do Paraná, do Governo Federal e também integrantes do setor produtivo do Paraná.

Defesa da mulher

O Tribunal de Contas do Paraná está fazendo um levantamento completo das políticas públicas voltadas à defesa dos direitos da mulher nos 399 municípios do Paraná. O levantamento integra o Plano de Fiscalização 2024-2025. O foco central são as ações de prevenção e combate à violência, mas o trabalho abrange outras iniciativas voltados à promoção dos direitos da mulher nos municípios.

Licitação retomada

O Pleno do Tribunal de Contas do Paraná indeferiu a medida cautelar que havia suspendido o Pregão Eletrônico nº 719/2024, lançado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná visando contratar empresa fornecedora de refeições para atender a demanda das unidades penais da Regional de Foz do Iguaçu pelo período de 12 meses. Com isso, o procedimento licitatório, que estava paralisado, pode retornar a seu regular andamento.

Lula no Paraná

O presidente Lula desembarca na região metropolitana de Curitiba na quinta-feira (15). Na agenda oficial, estão a reinauguração da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, localizada em Araucária, e uma visita à fábrica da Renault, em São José dos Pinhais. Lula deverá ter outros compromissos fora da agenda oficial.

Repasse FPM

O primeiro repasse do FPM de agosto foi depositado nos cofres das prefeituras, com crescimento de 26,56%, comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor do crédito é de R$ 7.167.198.661,64, já descontada a retenção do Fundeb. Em valores brutos, o montante é de R$ 8.958.998.327,05.