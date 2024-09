O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade que os estados deverão repassar aos municípios 25% do valor arrecadado nas operações de extinção de créditos de ICMS. A norma estabeleceu que a repartição do ICMS deve ocorrer mesmo quando o valor da receita seja contabilizado por meio de compensação ou transação.

As eleições municipais de 2024 podem levar às urnas mais de 73 mil adolescentes de 16 e 17 anos aptos a votar no Paraná. O voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos e só é obrigatório a partir dos 18 anos. Curitiba concentra a maior parcela dos eleitores adolescentes no Paraná.

O Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral) estima que neste ano o Paraná deve produzir 40 mil toneladas de café. No ano passado a produção foi de 41 mil toneladas, o estado registrou uma produção de 722 mil sacas de café beneficiadas, um aumento de 48,2% em relação à colheita de 2022.

Pelo CIN Fácil, portal da Polícia Civil do Estado, os paranaenses podem fazer o agendamento para solicitação do novo modelo do Registro Geral (RG), nomeado como Nova CIN. Esse modelo segue um padrão único que acaba com a possibilidade de multiplicidade na identificação. Para aqueles que já possuem Carteira de Identidade emitida no Paraná, a emissão pode ser totalmente online.

Peso da balança O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem dito que o Brasil “é pró-Rússia”. Fato é que iniciativas como o acordo de cooperação em defesa do Brasil com Kiev dormitam, desde 2021, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, sem previsão de votação. É que o saldo da balança comercial Brasil-Rússia pesa. O […]

Marechal C. Rondon A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) comemora três décadas de impacto na educação e no desenvolvimento regional com uma série de eventos ao longo do mês de setembro. Na última sexta-feira (20), a programação dos 30 anos, foi realizada no campus de Marechal Cândido Rondon. A Unioeste, que teve suas […]

“É uma importante vitória dos municípios. Significa uma receita adicional para as prefeituras e estes valores compensam em parte as constantes perdas de recursos que afetam muitas cidades. Nós trabalhamos em favor dos municípios porque é onde recaem cada vez mais responsabilidades e menos repasses”, afirmou Romanelli, que coordena a Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa do Paraná.

Guarda-vidas

Estão abertas as inscrições para o Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário 2024/2025. Os selecionados vão atuar no apoio aos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros durante o verão no Litoral do Paraná. Neste período, eles receberão uma ajuda de custo R$ 165,00 por dia. As vagas são para a Ilha do Mel, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, Antonina e Morretes.

Dengue

O novo informe semanal da dengue, publicado pela Sesa, aponta que foram registrados mais 276 casos da doença, sem nenhum óbito na última semana. Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná registra 14.755 notificações e 1.927 casos confirmados, sem mortes.

Operações

O My Mabu anunciou a retomada de suas operações de vendas em Curitiba. A nova base será no Mabu Business e faz parte da estratégia da empresa para fortalecer a presença na capital paranaense. Entre os diferenciais do My Mabu está o acesso exclusivo ao Blue Park e ao Mabu Thermas, em Foz do Iguaçu.

Opinião

O Jornalista Pedro Ribeiro publicou sua opinião, na coluna Sintonia Fina, sobre o cenário político de Curitiba. Na publicação ele destaca que “a campanha de Eduardo Pimentel, candidato à prefeitura de Curitiba, decidiu focar no eleitor conservador, trazendo o deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL-MG), popular entre os bolsonaristas”.