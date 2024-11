Nova liderança

O deputado Zucco (PL-RS) vai assumir a Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados em 2025 no lugar do paranaense Filipe Barros (PL) – os dois são próximos do ex-presidente Bolsonaro (PL). Zucco foi presidente da CPI do MST e Filipe Barros é apontado pelo PL como pré-candidato ao Senado pelo PL do Paraná em 2026.

No campo

O IRG está em campo pesquisando a preferência dos paranaenses ao Senado – serão dois senadores eleitos em 2026. Na lista da consulta estão Ricardo Barros (PP), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT), Cristina Graeml (PMB), Flávio Arns (PSB), Beto Richa (PSDB), Paulo Martins (PL) e Pedro Lupion (PP).

Torcida mineira

Mais de 1,5 mil torcedores do Atlético Mineiro chegam quinta-feira (28), em Foz do Iguaçu e devem ficar dois dias na fronteira (entre Foz e Puerto Iguazú) e seguem em 37 ônibus para Buenos Aires para assistir a final da Libertadores da América contra o Botafogo no Monumental de Núñez no próximo sábado (30). Não haverá qualquer conflito com a torcida adversária que optou entrar na Argentina pela fronteira de Uruguaiana (RS).

Mapas

A Secretaria Estadual do Turismo e o Viaje Paraná lançaram dois novos mapas ilustrados com os potenciais paranaenses no ecoturismo, turismo de aventura e turismo náutico e pesca. Os mapas serão distribuídos em eventos estaduais, feiras nacionais e congressos fora do País.