Na Moreninha

E na sua andança pela região Oeste do Paraná para apoiar os seus candidatos a prefeitos, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou na comunidade de Moreninha, em Santa Helena, para tomar um café, enquanto se deslocava de Foz do Iguaçu para Marechal Cândido Rondon. Chamou a atenção que Bolsonaro se quer passou por perto de Cascavel.

Propaganda Eleitoral

Começa nesta sexta-feira (30), o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e de televisão referente ao 1º turno das Eleições Municipais de 2024. E, apesar de óbvio, é bom lembrar que candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador devem utilizar esse espaço de propaganda para informar o eleitorado as ideias e propostas para as suas cidades.

Em Cascavel

A coluna buscou apurar junto as assessorias dos candidatos a prefeito de Cascavel o que a população poderia esperar nesse primeiro momento da propaganda eleitoral em Cascavel. Segundo a assessoria do candidato Marcio Pacheco (PP), nesse primeiro programa serão apresentados os candidatos e as principais propostas, como a construção de um hospital na Região Norte de Cascavel e propostas para a área de segurança pública.

Demais candidatos

A campanha de Renato Silva deverá ter como mote do primeiro programa a continuidade da mudança na cidade que começou com Leonaldo Paranhos de 2016, bem como a afirmação de que Renato Silva é essa continuação, além da apresentação dos apoios que a campanha recebeu. A campanha da candidata Professora Liliam pretende aprofundar um debate sobre temas cruciais para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A campanha de Edgar Bueno não respondeu à coluna até o fechamento desta edição.

Pesquisa eleitoral

Rodou ontem (29), em Cascavel a pesquisa de intenção de votos realizada pelo HIT Instituto, devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Segundo o levantamento espontâneo, o ex-prefeito Edgar Bueno lidera com 21,8%, seguido de Marcio Pacheco com 15,3%, Renato Silva tem 14,4% e Professora Liliam 3,8%. No cenário estimulado, Edgar Bueno aparece com 29,9%, Marcio Pacheco 24,6%, Renato Silva 24,4% e Professora Liliam 6%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Edgar Bueno tem 34,7% contra 34,2% de Marcio Pacheco; Já contra Renato Silva, Edgar Bueno aparece com 35,9% e Renato Silva com 35,1%; Quando Marcio Pacheco e Renato Silva se enfrentam, Pacheco venceria com 34,4% contra 28,1%.

Diretora-geral

A Polícia Penal do Paraná terá uma policial penal feminina pela primeira vez como diretora. O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, anunciou Ananda Chalegre como nova diretora-geral da instituição. Ananda Chalegre é policial penal há 18 anos e é pós-graduada em Inteligência e Segurança Pública.

Moraes x Musk

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite do bilionário Elon Musk. A ordem de Moraes é para garantir, segundo ele, o pagamento de multas estipuladas pelo descumprimento de decisões sobre o bloqueio de perfis de investigados pela Corte na rede social X, que também pertence a Musk. Naturalmente, o bloqueio tem efeito nas contas da empresa no Brasil. A Starlink fornece serviço de internet para áreas rurais do país e tem contratos com órgãos públicos, como as Forças Armadas e tribunais eleitorais. Em seu perfil no X, Musk criticou Moares: “Esse ‘juiz’ tem repetidamente quebrado as leis que ele jurou defender”.