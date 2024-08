Mundo Senai

O maior e mais tradicional evento de educação profissional do Brasil, o Mundo Senai, chega este ano a sua 16ª edição. Com o tema “SENAI: trazendo para você uma nova e ampliada visão do futuro”, o Mundo Senai 2024 acontece de 07 a 09 de agosto em todo o território nacional. Na Região Oeste o Mundo Senai acontece nas unidades de Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Medianeira, com programação diversificada, incluindo palestras, minicursos e visitas guiadas aos laboratórios que simulam o dia a dia da indústria. Ao longo dos três dias de evento os visitantes poderão conversar com professores e alunos da instituição, esclarecendo dúvidas relacionadas à prática pedagógica da formação técnica profissional e cursos disponíveis com foco na formação, aperfeiçoamento e qualificação profissional. A programação completa do Mundo Senai 2024 com link para inscrição está disponível no site: senaipr.org.br/mundosenai.

Quatro Pontes

Um levantamento feito pelo IBGE mostrou que Quatro Pontes é o segundo lugar com o menor número de analfabetos em todo o Paraná, atrás apenas de Curitiba. Agora, um projeto desenvolvido junto às escolas do município tem como objetivo contribuir para a alfabetização de crianças na idade prevista pela Base Nacional Comum Curricular. Quatro Pontes tem, hoje, apenas 1,6% de analfabetos na população, enquanto Curitiba, que ocupa o primeiro lugar, tem 1,5%. Desde 2014, Quatro Pontes utiliza o Sistema de Ensino Aprende Brasil em todas as escolas municipais, da Educação Infantil, G1, ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Palotina

A edição 2024 da Conexão Acipa terá duas grandes palestras. O evento acontecerá nos dias 20 e 22 de agosto, às 19h30, na Asfuca, numa realização da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina (Acipa). No dia 20 o encontro será com o ator e humorista Nelson Freitas com o tema “Riso é um Negócio Sério”. No dia 22 será realizada palestra com o campeão mundial de vôlei, Giba, com o tema “Superação e Sucesso”. Os ingressos para as palestras já estão sendo comercializados. Combo de vários ingressos garante desconto. A expectativa é de um grande público. Informações e reservas pelo telefone/whats (44) 99915-03998.

Toledo

No segundo sábado de agosto (10), o projeto Uma Só Família traz o maior cinema a céu aberto de Toledo. O Cine Prati é um evento gratuito e aberto a toda a comunidade, sem necessidade de inscrição. Serão realizadas duas sessões: a primeira, das 17h às 18h40, e a segunda, das 19h às 20h20, no estacionamento da Prati-Donaduzzi, Rua Celeste Muraro, Tocantins, em Toledo. Os participantes poderão desfrutar de pipoca e água gratuitamente durante o evento. Além disso, haverá um espaço kids com cama elástica e uma área de alimentação, onde serão vendidos cachorro-quente, pastéis e doces. O pagamento pelos alimentos será feito diretamente aos fornecedores, sem qualquer vínculo com a Prati-Donaduzzi. As crianças podem vir fantasiadas de seus personagens favoritos para participar do sorteio de brindes.