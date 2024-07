Malha ferroviária

O G7 apresentou aos representantes do Estado as demandas do setor produtivo em relação à malha ferroviária sul, que passa pelo Paraná e que tem a conclusão de seu contrato de concessão para fevereiro de 2027. “A ideia é que o processo de modelagem da nova concessão atenda as demandas do setor produtivo, grande usuário deste modal, que seja algo que oferte investimentos, otimize recursos e malhas trazendo alívio, inclusive, nos valores de frete”, destacou o coordenador do G7 no Paraná, Coronel Sérgio Malucelli.

Maior do Brasil

Com a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), agora é a maior empresa pública do setor no Brasil. Ela atende 344 municípios no Paraná e um em Santa Catarina. Os números são referência nacional: 100% de abastecimento de água e 80,2% de esgoto coletado, sendo 100% dele tratado.

Sem ADA

Desde o dia 23 de julho, os produtores rurais não precisam mais apresentar o Ato Declaratório Ambiental (ADA) para obter a redução do ITR. Isso é possível após pleito da Faep que resultou na lei 14.932. Agora, o agricultor deve apresentar o Cadastro Ambiental Rural como prova para obter o benefício no ITR. O prazo para realizar a declaração do imposto começa no dia 12 de agosto e termina em 30 de setembro.

Vacina

As secretarias de Educação e de Saúde firmaram parceria para ampliar a vacinação de crianças e jovens. A partir de 5 de agosto, todos os colégios e escolas estaduais terão os imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação. Os pais ou responsáveis deverão autorizar a aplicação por escrito ou acompanhar os alunos à escola no dia marcado munidos da carteira de vacinação.

Multas

A Secretaria Nacional do Consumidor multou as operadoras Oi, Vivo e TIM por propaganda enganosa. Segundo a Senacon, as empresas falharam na prestação de informações corretas, claras, precisas e ostensivas em mensagens publicitárias que induziram os consumidores ao erro, por não informarem com clareza e adequação às limitações das tecnologias conhecidas como DSS (Dynamic Spectrum Sharing) e refarming. A TIM foi multada em R$ 2 milhões, a Vivo em R$ 1,46 milhão e a Oi em R$ 1,33 milhão.

Debate (sobra)

O Grupo RIC vai fazer dois debates eleitorais em Curitiba. O primeiro no dia 28 de setembro e o segundo, no dia 19 de outubro, caso haja segundo turno. Os debates começarão a ser transmitidos às 21 horas. O debate será apresentado em cadeia na RICtv, Rádio Jovem Pan, Rádio Jovem Pan News e nos canais digitais do grupo.