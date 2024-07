A 3ª JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná) está se aproximando. Os dias 15, 16 e 17 serão de muito aprendizado, networking e oportunidades únicas para impulsionar a carreira jurídica da advocacia iniciante e também potencializar a jornada de conhecimento de acadêmicos de Direito. Nesta edição, haverá palestras de grandes nomes do Direito e paineis que vão ampliar os conhecimentos e habilidades. É a chance perfeita para se conectar com outros profissionais e trocar experiências valiosas.

JAIOP se aproximando II

A Comissão da Advocacia Iniciante, organizadora da JAIOP, está estruturanto todos os detalhes, para que essa seja uma edição histórica. O evento já alcançou o ineditismo de, pela primeira vez, reunir todas as faculdades locais de Direito. A expectativa é de uma jornada muito especial, completa, com grandes nomes do Direito e com muitas oportunidades de conhecimento prático. Acompanhe as redes sociais da OAB Cascavel e fique por dentro. Inclusive, há promocionais sendo divulgados!

Direito do Trabalho

No dia 25 de julho ocorrerá a palestra “Normas da OIT e o controle de convencionalidade” na sede da OAB Cascavel, organizado pela Comissão de Direito do Trabalho. O Perito do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, professor universitário e advogado trabalhista, Dr. Sandro Lunard participará desse evento, trazendo ainda mais conhecimento para a advocacia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24. Acesse as redes sociais da OAB Cascavel e garanta sua participação.

Mês do advogado

O mês do advogado está chegando e a OAB Cascavel está preparando uma série de eventos incríveis para celebrar essa data tão especial. Em agosto, serão diversas atividades pensadas especialmente na advocacia. É o momento perfeito para se conectar com outros profissionais da área, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos. Muitas novidades estão previstas, mantendo o padrão da atual gestão, de proporcionar eventos de celebração da advocacia sempre completos e pensados realmente em todos.

Feijoada

Por falar em eventos, a tradicional feijoada da OAB Cascavel já está com ingressos disponíveis. Será no dia 27/07, no Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel. O ingresso está sendo vendido por R$ 50,00. Para a advocacia iniciante, o valor é de R$ 40,00 (mediante apresentação da carteira profissional). Crianças de até 12 anos pagam R$ 25,00. As bebidas serão vendidas a parte. Para adquirir, basta falar com a Secretaria da Subseção.

Vinho filosófico

A próxima edição do Vinho Filosófico já tem data marcada: 07 de agosto!

Esse evento para advogados e advogadas combina o melhor da enogastronomia com networking e aprendizados. Anote a data na agenda e acompanhe as redes sociais da OAB Cascavel para receber informações sobre o encontro em primeira mão!