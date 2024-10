Está em tramitação na Alep a vigência da Bolsa Agente do Saber, para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade econômica, e Bolsa Cuidador Familiar, destinada aos cuidadores que se dedicam exclusivamente a esta atividade. O valor a ser pago pelas bolsas será definido em decreto após o fim da tramitação da proposta no Legislativo. A estimativa é que sejam investidos R$ 7 milhões ao ano nas bolsas.

O deputado federal Filipe Barros (PL) declarou que as alianças entre a direita e partidos de centro nas eleições municipais é fundamental para atender ao eleitorado que busca não apenas uma agenda ideológica, mas soluções práticas para os problemas das cidades. As alianças ajudam a fortalecer o plano para as cidades e a expandir a mensagem ao público.

O Partido Progressistas no Paraná elegeu 61 prefeitos e prefeitas, um aumento de 117% em relação a 2020, e o segundo melhor resultado do Estado. Também fez 51 vice-prefeitos, crescimento de 183 % e 552 vereadores, um avanço de 83% em relação à eleição anterior. Para a Câmara de Curitiba, o PP elegeu três vereadores: Nori Seto, Pier e Loréns Nogueira.

Estudo conduzido por pesquisadores da UENP mostra que, desde a criação do Sistema Regional de Inovação (SRI), em 2016, a região experimentou um crescimento significativo. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos cinco municípios que fazem parte da iniciativa aumentou, em média, 23,17%, entre 2011 e 2022, em comparação com as demais cidades da mesorregião (são 46 no total). Os cinco municípios são Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Residência só para cotistas? O Edital PROPPG/DPG/DAM 047/2024 destinado aos interessados em aderir aos Programas de Residência do Centro de Ciências da Saúde/Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – CCS/HU, fez reserva de até 100% das vagas do processo seletivo do curso de medicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para cotistas. Por isso, […]

Voos diretos

Curitiba começou a receber voos diretos de Lima. Por semana, serão três voos diretos da capital peruana para Curitiba e três de ida. O primeiro desembarque em Curitiba recebeu, nesta segunda-feira (28), 157 passageiros vindos da capital peruana. Operado pela companhia aérea Latam. Desembarcaram no Aeroporto Afonso Pena.

Turismo

O Paraná atrai cada vez mais turistas estrangeiros. De janeiro a setembro de 2024, o Estado recebeu 675.108 visitantes do Exterior, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023 – com 544.843 chegadas. O Estado é o quarto principal portão de entrada das chegadas internacionais no Brasil.

Empregos para jovens

O Paraná lidera ranking nacional de empregos para jovens via Agências do Trabalhador. De janeiro a setembro, as Agências do Trabalhador do Estado encaixaram 68,4 mil jovens de até 29 anos em empregos com carteira assinada. Como comparação, o segundo colocado, Ceará, teve 24,2 mil contratações via Sine no período, enquanto que São Paulo teve 20,7 mil.

Cine

O Cine Guarani, localizado no Portão, foi reinaugurado e passou a integrar a rede de cinemas públicos de Curitiba. Trata-se da quarta sala de cinema gerenciada pelo Cine Passeio, ao lado das salas Luz e Ritz e do Teatro da Vila. Os ingressos para os filmes são os mais acessíveis da cidade, com valores de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) todos os dias da semana. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria, no terminal de autoatendimento ou através do site www.ingresso.com.