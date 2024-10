Fórum de Compras Públicas

Prefeitos e servidores de municípios dos três estados da Região Sul participarão do 3º Fórum de Compras Públicas, que será realizado em Curitiba, na próxima terça-feira (15 de outubro). O evento é promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e o Sebrae-PR. A programação está disponível no site do evento.

Apoio

Com o apoio do líder do Governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri (PSD), candidatos foram eleitos ou reeleitos para representar cerca de 60 prefeituras do Estado. A lista inclui grandes cidades como Toledo, Irati, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Ortigueira, São Mateus do Sul, Guaíra, Lapa, Palmeira, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba e Piraquara. “Vencer a eleição nessas cidades foi consequência do trabalho diário com os municípios e da confiança da população para que a gente siga nesse caminho por mais quatro anos”, afirmou Bakri.

No Paraguai

O Viaje Paraná participa de hoje (11) a domingo (13), da Feira Internacional de Turismo do Paraguai em Assunção.O Paraguai é o maior emissor de turistas estrangeiros para o estado – em 2023 foram mais de 348 mil visitantes paraguaios; somente no primeiro semestre deste ano já foram 219 mil.

Paraguai II