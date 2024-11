Em todas as pontas

O escritório de advocacia do filho do presidente da Caixa, Carlos Vieira Filho, no qual é sócio da esposa do Desembargador do TRF 1 Newton Ramos, atua em diversos casos para o conglomerado do mega empresário Rubens Ometto (dono da Cosan/Comgás/Compass). Entretanto, causou estranhamento em Brasília que o mesmo escritório assumiu no âmbito da Agência Nacional de Petróleo a defesa da empresa Copape, aquela que o Instituto Combustível Legal (liderado pelas empresas do mesmo Rubens Ometto) qualifica como braço da facção PCC no segmento de combustíveis. O escritório que vem ganhando notoriedade em Brasília por estar atuando em numerosos casos de temas bem variados conseguiu sem dúvida uma proeza.

Off-line

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), vai sancionar a lei 293/24, de Marina Helou (Rede), que proíbe uso de celulares nas salas de aula, de escolas públicas e privadas, de todas as fases do ensino. Há relatos de que inúmeros casos de falta de concentração no conteúdo do professor, distração e uso dos aparelhos em aula para jogos e troca de mensagens entre alunos estão afetando o desenvolvimento das turmas.

Bloqueio nacional

Tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que proíbe o uso de celulares e aparelhos afins nas escolas e até faculdades. O PL 104/15, do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), passou na Comissão de Educação e está na fila na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do deputado Renan Ferreirinha (Rep-RJ).

Conflitos