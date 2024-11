Drible jurídico

A Copape, que segundo o Instituto Combustível Legal seria o braço do PCC no setor de combustíveis, tenta enganar o TRF-1. Depois de a ANP interditar suas atividades, a Copape ajuizou numerosas ações e perdeu todas. Agora tenta, através de um fundo de investimento chamado Location, nova ação que consiga enganar a distribuição do processo que deveria ser encaminhado para os magistrados que julgaram as ações anteriores. Anexam no processo uma certidão do MP Estadual informando que a empresa não é investigada, mas omitem que os sócios foram denunciados pelo supostos crimes praticados na gestão da empresa.

Outro para quê?

Lula da Silva descobriu que é muito fácil decolar bonito com a força de uma caneta, mas não contava com a astúcia de quem entende de aviação. O presidente ordenou o Ministério da Defesa a comprar um Airbus A350, com autonomia de voo 16 mil quilômetros, conta fonte. E quem viu de perto o que houve no México relata que houve choque com pássaro na turbina. O atual avião presidencial é tido como novo.

Nada de rota

O assessor especial do Palácio, Celso Amorim, tido como chanceler de fato, foi perguntado sobre a adesão do Brasil à Nova Rota da Seda, ao deixar a Câmara dos Deputados há dias. Irritado, disse que não se trata “de entrar ou sair” e que o Brasil não precisa aderir, mas que discute com os chineses. Amorim anda bravo com as cobranças do chefe.

Camaradagem