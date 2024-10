Composição Alep

O prefeito de Toledo Beto Lunitti, derrotado nas eleições do último domingo (6), convidou o seu sucessor, Mário Costenaro, para iniciar os encaminhamentos sobre a transição de governo. A reunião ocorreu em um clima de cordialidade. Beto se propôs a contribuir para que a nova equipe tenha acesso a todos os processos de compras, convênios do município.

Ao que tudo indica, o cascavelense Romulo Quintino deverá ocupar uma das cadeiras na Alep. No entanto, as mudanças na Assembleia devem acontecer somente no início de janeiro de 2025, depois do dia 1º, quando os novos prefeitos, bem como, seus vices, tomam posse como Chefes dos Executivos em seus municípios.

E mais alterações podem ocorrer no parlamento estadual já que outros dois deputados seguem na disputa eleitoral e participam do segundo turno, que acontece no dia 27 de outubro. O deputado Tiago Amaral (PSD) continua na disputa pela Prefeitura de Londrina; enquanto, a deputada Mabel Canto (PSDB), permanece na corrida para ser prefeita do município de Ponta Grossa.

Com o deputado Marcel Micheletto (PL) eleito prefeito de Assis Chateubriand e o deputado Douglas Fabrício (Cidadania) conquistando a prefeitura de Campo Mourão, nas eleições municipais de 2024, a composição da Assembleia Legislativa do Paraná será alterada.

O futuro do Rio Logo após a reeleição de Eduardo Paes (PSD) à Prefeitura do Rio de Janeiro, um grupo de bolsonaristas defendeu a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Governo do Estado em 2026. Argumentam que a direita precisa de nome forte para a sucessão de Cláudio Castro (PL). Mas quem manda no […]

ADVOCACIA EMPREENDEDORA A OAB Cascavel lançou o Programa Advocacia Empreendedora, em parceria com o Sebrae/PR e a Escola Superior de Advocacia. As oficinas visam capacitar os advogados para o empreendedorismo, afinal, o escritório de advocacia é um negócio. Os participantes podem optar pela Jornada Essencial (iniciante) ou Avançada. As aulas serão ministradas por consultores do […]

PP com Pimentel

O Partido Progressistas de Curitiba definiu o apoio ao candidato a prefeito Eduardo Pimentel (PSD), no segundo turno da eleição da Capital Paranaense. O anúncio foi feito pela deputada estadual Maria Victoria, presidente da sigla e que disputou o pleito em Curitiba no último domingo (6) e saiu derrotada. Participaram da reunião o deputado Ricardo Barros, além de vereadores e a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti.

Investimentos

O Paraná teve um aumento real de 74,3% no investimento público empenhado nos oito primeiros meses de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e agosto, o Estado garantiu um total de R$ 4,4 bilhões ante 2,4 bilhões em 2023, o maior valor registrado na série histórica. Os dados foram apresentados pelo secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, que detalhou a situação contábil do Governo do Estado.

Refugiados

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, informou que aproximadamente 7.000 brasileiros expressaram interesse em serem repatriados do Líbano. Segundo ele, a maioria deve ter como destino os Estados de São Paulo e do Paraná. Segundo o Itamaraty, a Operação Raízes do Cedro já completou dois voos de repatriação, em um deles, 47 pessoas tiveram como destino a cidade de Foz do Iguaçu, que tem a segunda maior colônia árabe do país.

Enchentes

Agora é lei. Novos empreendimentos públicos e privados com áreas impermeabilizadas superiores a 500 m² deverão instalar sistemas de captação e retenção de água. O autor da iniciativa, deputado Arilson Chiorato (PT), afirma que o principal objetivo é evitar enchentes. A matéria, que tem co-autoria do deputado Goura (PDT), foi aprovada pela Assembleia Legislativa no início de setembro e promulgada ontem (07/10) pelo presidente da casa, deputado Ademar Traiano (PSD), após o prazo de 30 dias para o governador Ratinho Jr. sancionar o texto expirar.