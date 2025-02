Coluna OAB Cascavel

SOCIEDADE CIVIL

Cascavel - As Secretarias Municipais e a sociedade civil se reuniram para apresentar ações voltadas à população em situação de rua. O encontro contou com a presença do prefeito Renato Silva, autoridades e representantes de diversas entidades. Representando a OAB Cascavel, Dra. Márcia Mateus e Dr. Antenor Marcos Mateus reforçaram o compromisso da advocacia com soluções justas e humanas para esta causa.

REUNIÃO CAA

A OAB Cascavel se reuniu com a Diretoria da CAA durante o Colégio de Presidentes de Subseções, em Curitiba. O encontro fortaleceu o alinhamento de projetos e benefícios para a advocacia. Dra. Silvia Massaro destacou a importância do diálogo, enquanto o presidente da CAA, Dr. Fernando Deneka, reforçou o compromisso com ações inovadoras em esporte, saúde e lazer para a classe.

POSSE OAB PARANÁ

A nova diretoria da OAB Paraná tomou posse na Ópera de Arame, marcando o início de um novo ciclo. Na ocasião, a presidente da OAB Cascavel, Dra. Silvia Massaro, também foi diplomada. Parabenizamos a advogada por essa nova etapa, que reforça o compromisso com a advocacia e a sociedade.